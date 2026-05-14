Los judíos han sido una comunidad detestada, marginada y excluida durante milenios. Ya en el Antiguo Testamento se menciona que vivían oprimidos como esclavos en Egipto, y para la Edad Media fueron expulsados de diversos países, tales como Portugal o España. Y no hace ni un siglo se cometían contra ellos barbaries en la Alemania nazi.

No obstante, sobre ellos ha caído también otro estigma; el de ser los asesinos de Jesús de Nazaret. Y esto no solo es mentira, sino una gran necedad.

Si nos remitimos a las Sagradas Escrituras, el Galileo era descendiente y heredero del trono de David y Dios, su padre, lo hizo rey de los judíos. El cristianismo no existía ni existió hasta años después, cuando fue fundado por los santos Pedro y Pablo. Es decir, Cristo formaba parte de la comunidad judía, era judío. Bien es cierto que durante su vida planteó reformas (como la del divorcio, el cual condenaba) de sus costumbres, mas nunca habló de una nueva religión.

Asi mismo y siguiendo en la línea bíblica, los Evangelios narran cómo al Nazareno, mientras era flagelado y coronado con espinos, le gritaban “Defiéndete rey de los judíos” y también “Viva el rey de los judíos”.

Además, y para acabar de desmentir la acusación sobre los hijos de Israel, cabe destacar que el Señor fue crucificado. La crucifixión era la metodología romana (heredada de los cartagineses, asirios y persas) para acabar con la vida de los condenados a muerte. Luego a Cristo lo mandaron ejecutar los romanos. Cosa distinta es que la población judía diera cumplimiento a la orden pero ¿qué esperaban? Ellos formaban parte del Imperio y estaban sometidos a sus instituciones y las decisiones de sus tribunales. Si Jesús hubiese vivido en Hispania ¿hubiéramos tenido nosotros la culpa? Desde luego que no.

Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como judío, fue enterrado conforme a los ritos judíos y no fueron otros sino los romanos quienes lo mataron.

Andrea Arauna González

(Ourense)