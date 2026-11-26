Las jóvenes participantes en el Pequevolei, circuito que estrenó sede en el polideportivo municipal de Xinzo de Limia.

El Circuito Provincial de Voleibol 2026-2027 en las categorías de base acaba de estrenar sede. Fue en el polideportivo de Xinzo de Limia, con una jornada que vivió todo un éxito organizativo y participativo, en una jornada excepcional de convivencia.

La jornada se abrió con el Pequevolei, una actividad por concentración que se disputó en tres pistas simultáneas, con la disputa, durante dos horas ininterrumpidas, de 33 partidos en las categorías benjamín y alevín, con representación de cuatro entidades: Club Voleibol Xinzo, Club Voleibol Ourense, Dompavolei y Club Voleibol Verín.

El Pequevolei cedió después el testigo a una jornada del Programa Xogade, con la disputa de cuatro partidos en las categorías infantil femenina, cadete femenina y cadete mixto entre el Club Voleibol Xinzo y el Club Voleibol Verín, para completar una jornada perfecta de actividad, con el voleibol como protagonista, entre compañeros.

El debut de Xinzo de Limia como sede de esta doble actividad fue inmejorable, gracias al trabajo del Club Voleibol Xinzo, con el apoyo del Concello de Xinzo de Limia.

Este proyecto conjunto de los clubes de la provincia, con el respaldo de la Federación Gallega de Voleibol, la Diputación de Ourense y la Xunta de Galicia, con la colaboración de los ayuntamientos sede, crece para acercar la competición de base a toda la provincia.