Después de dos derrotas consecutivas, la más reciente por la vía rápida, el Aceites Abril Voleyourense quiere regresar a la senda del triunfo en la Superliga 2 Femenina. El conjunto dirigido por Pablo Pérez, que marcha noveno con 9 puntos, busca que su cancha de O Pompeo sea un fortín. Esta tarde, desde las 19:30 horas, se mide al Vóley Playa Madrid, un equipo situado en la quinta plaza con 13 puntos, aunque con un partido disputado más que las ourensanas.

En un inicio de temporada marcado por la igualdad y la exigencia de la categoría, las ourensanas quieren aprovechar el factor cancha para hacerse fuertes ante su público y seguir sumando en una competición en la que cada jornada resulta determinante.

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En su último compromiso liguero, el Aceites Abril cayó ante el Instituto Zalaeta (3-0). Por su parte, el Vóley Playa Madrid viene de conseguir una victoria por la vía rápida frente al Madrid Chamberí. El conjunto madrileño demostró su capacidad competitiva en este último encuentro y tratará de mantener esa dinámica positiva lejos de casa.

La igualdad es una de las principales características del Grupo C esta temporada. En la clasificación, el Mairena mantiene su posición de privilegio pese a su reciente derrota, mientras que el Zalaeta ha escalado hasta la segunda plaza y el Club Voleibol Sestao se ha situado en tercera posición.

O Pompeo, 19:30 horas.