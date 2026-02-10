A Peroxa disfrutó de un regreso de altura del enduro

Con un ojo puesto en el cielo y el otro en el suelo, la Liga Galega da Moto de Campo regresó por todo lo alto al calendario deportivo. Palabras mayores para una cita deportiva que mira al invierno a los ojos y no teme a las borrascas. La competición autonómica de motociclismo estrenó una nueva e ilusionante temporada y lo hizo con una de las pruebas con más solera en la comunidad, el Enduro de A Peroxa, que reunió a más de un centenar de pilotos entre las diferentes categorías en liza.

En el apartado deportivo, Xoel Lago Fernández fue el dominador en la categoría Élite con un tiempo total de 29:11.345, con Carlos Moreiras González segundo con 29:13.166 y Daniel Carracedo Domínguez en la tercera plaza con 29:25.482. En Féminas, triunfo para Andrea Vallejo Fandiño con 35:56.441, seguida de Elena López y Lucía Luaces Sendón.

En el resto de categorías, los triunfadores fueron Tino López López en E1, Gonçalo Afonso en E2, Antonio Pajón Rapisarda en la categoría E3, Xoel Lago Fernández en la categoría Élite, Andrea Vallejo Fandiño en Féminas, Samuel González Lage en la categoría Hobby, Marco Pérez en categoría Máster, Adrián Rodríguez de la Fuente en Open 2 Tiempos, Hugo Brito en Open 4 tiempos, David Vieites Calvelo en Open Veteranos, Marco Lopes en Sénior 2 Tiempos, Alejandro Vieitez García en Sénior 4 Tiempos y Joaquín Castro Barrigón en la categoría sub-21.

Y no faltó el Mini Enduro, con los jóvenes valores de la modalidad. Los ganadores aquí fueron Izan Duarte (Open), Martín Ramos (50 CC), Noel Carracedo (65 CC), Thiago Rodríguez (85 CC), Ignacio de Castro (Máster) y Miguel Fernández (sub-21).

Todos y todas fueron protagonistas de un fin de semana de motor y revoluciones. La temporada, en marcha.