Piñor aceleró con lo mejor de lo mejor del enduro español

El municipio ourensano de Piñor acogió la quinta prueba del Campeonato de España de Enduro, con una participación de categoría

Una prueba de la que presumir. Así están en Piñor con el Campeonato de España de Enduro, que celebró su quinta y penúltima prueba sobre el terreno ourensano, bajo la organización del Moto Club A Peroxa. Dos días de motor, revoluciones y espectáculo seguido por numeroso público y con un cartel de lujo. Entre los participantes estuvo Josep García, nueve veces campeón mundial, rodeado de los mejores pilotos del panorama nacional, también entre la categoría júnior.

Y, en la prueba reina, García no falló a su cita con la victoria. El de KTM volvió a ser el mejor en ambas jornadas, tanto en Scratch como en E1, y roza los dos títulos a falta de la disputa de la última prueba del Nacional. El catalán se impuso en todas las pruebas celebradas esta temporada. Afronta la cita de Cerro Muriano (Córdoba) con 34 puntos de ventaja en la clasificación Scratch y 30 en E1, dependiendo de sí mismo para alzar dos títulos.

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Los ganadores en el resto de categorías fueron: Marc Sans (E2), Julio Pando (E3), Nil Rojas (Júnior Open), José Manuel Pellicer (Júnior 125 cc), Óscar Torrado (TN Júnior), Alexis Fernández (Sénior B 2t), Santiago Martín (Sénior B 4t), Fernando Soler (Sénior C 2t), Jorge Redondo (Sénior C 4t), Rubén Geraldo (Máster 45), Antonio Valero (Máster 50), David Serra (Máster 55), Isidoro Martínez (Máster 60) y Mireira Rabionet (Femenina).

Nombres propios de un fin de semana de lujo que volvió a poner a Piñor en el centro del panorama del enduro nacional. Un idilio que se mantiene con los años.