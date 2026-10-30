Enduro top en Piñor

El Campeonato de España de enduro regresa a tierras ourensanas. Lo hace de la mano del Moto Club Trial Peroxa, con la prueba que se disputa mañana y pasado en Piñor y que reúne a la élite nacional y también internacional, ya que no faltará Josep García, el nueve veces campeón del mundo.

La de Piñor se convertirá en la penúltima cita del Nacional, por lo que podrá decidir varias de las categorías que todavía tienen desierto el título en esta edición de 2026. El Nacional comenzará a sentirse esta misma tarde, con las verificaciones administrativas y técnicas entre las 16:00 y las 20:00 horas. Entre medias, a las siete de la tarde-noche, concierto de bienvenida en Arenteiro.

Los pilotos comenzarán a dar gas mañana. La salida del primer participante está prevista para las 10:30 horas, con la Especial Dunlop, en Arenteiro, desde las 10:45 horas, las 12:00, las 13:15 y las 14:30 horas. La Especial Candelas, también en Arenteiro, se desarrollará desde las 11:30, las 12:45, las 14:00 y las 15:15 horas. La otra especial del primer día de competición es la del tramo Concello de Piñor, en el Arenteiriño, a las 11:50, las 13:05 y las 14:20 horas.

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El domingo, turno para la segunda y la última jornada, con las mismas especiales que el día anterior, tres, aunque con diferentes pasadas. El primer piloto se pondrá en marcha a las 10:00 horas y la Especial Dunlop se pone en liza a las 10:15 horas, 11:30 y las 12:45. La Especial Candelas se desarrolla a las 11:00, las 12:00 y las 13:00 horas. Y la Especial Concello de Piñor arranca a las 11:15, 12:15 y 13:45 horas. Estarán en Piñor, entre otros, los cuatro pilotos que lograron con España la cuarta plaza en los 6 Días de Naciones de la Federación Internacional, en Portugal, así como la selección española júnior que logró la tercera posición.