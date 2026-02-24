Dos platas para las ourensanas en los primeros Gallegos de ajedrez

La última semana del Entroido marca el comienzo de los Campeonatos Gallegos individuales de ajedrez. Este año no iba a ser menos y ya se han disputado tres categorías. La avanzadilla fueron la sub-8, sub-14 y la sub-18 y el ajedrez provincial ya cuenta con sus primeros podios. Las protagonistas fueron ellas, porque Jimena Laminia Abad (Xadrez Ourense) en la categoría sub-14 y Pura Diéguez (Benchoshey Pereiro) en la sub-18, conquistaron sendas medallas de plata.

Padrón volvió a ser el punto de encuentro del ajedrez autonómico con unos Autonómicos que contaron con una notable embajada ourensana, con la presencia de 17 ajedrecistas que representaron al Xadrez Ourense, Benchoshey, Liceo y As Burgas.

Las mejores noticias llegaron de manos de Jimena Lavinia Abad (Xadrez Ourense) que con 5,5 puntos se proclamó subcampeona gallega sub-14 y de Pura Diéguez (Benchoshey) que logró el subcampeonato femenino sub18. Las dos, que ya habían sido medallistas en 2025, tienen garantizado el pasaporte para los Nacionales individuales que tendrán lugar en Almería y Ciudad Real, respectivamente, el próximo verano.

En clave provincial, en la categoría sub-8 destacó el buen papel de Pablo Madrid Cruz (Xadrez Ourense), el mejor ourensano clasificado en el puesto octavo (empatado con el séptimo), mientras que en sub-14 la propia Jimena fue la ourensana más destacada en el puesto 11 de la general de ambos sexos, empatada al sexto puesto. En la categoría sub-18, Hugo Rivero, del Benchoshey, fue undécimo y el ourensano con mayor “score”.

Por clubes destacó la amplia presencia del Xadrez Ourense, que con 12 participantes en estas tres categorías se mantiene como referente autonómico, este año compartiendo tal condición con entidades clásicas del ajedrez gallego como el Fontecarmoa de Vilagarcía, el Mos de Pontevedra y la Escola Xadrez Pontevedra, que también envían una amplia representación.

Asier Cores López, del Fontecarmoa, fue el campeón gallego en la categoría sub-8 con 7,5 puntos; el torneo sub-14 vivió el triunfo de David Álvarez González, del Lucena, con 6,5 puntos; mientras que en la sub-18 victoria de Diego Cacheiro Blanco, de la USC, con 7 puntos.