Soares, Del Prado, Díaz y Vázquez cierran el palmarés del ajedrez ourensano

Los Campeonatos Provinciales individuales de ajedrez 2026 son historia con la disputa de las cuatro categorías que estaban pendientes, ya en el segundo fin de semana de competición en las instalaciones del Centro Cívico A Cuña así como en la sede del Club Deportivo Xadrez Ourense.

Las jornadas del 10, 11, 17 y 18 de este mes fueron el calendario para las siete categorías de los diferentes campeonatos provinciales individuales, clasificatorios para los Autonómicos respectivos que tendrán lugar durante el Entroido y la Semana Santa.

A los campeones ya conocidos desde la semana de los días 10 y 11 (Iker Rodríguez en la categoría sub-8, Anna Soares en la sub-14 y Hugo Rivero en la sub-18), hay que unirle otros cuatro campeones provinciales más que han surgido después de la reciente competición del sábado y el domingo.

De esta forma, Xulio del Prado, integrante del Xadrez Ourense, se lleva la edición número 35 del Campeonato Provincial absoluto, por mejor coeficiente ante su compañero de club y equipo, Martín Gómez Carreño. Por su parte, Brais Vázquez, también del Xadrez Ourense, se proclamó campeón provincial sub-16, Lucas Díaz, del Xadrez Ourense, hizo lo propio en la categoría sub-12 y Anna Soares, del Xadrez As Burgas, se proclamó ganadora entre los sub-10 firmando un sensacional doblete.

Por clubes, un año más, el Xadrez Ourense lideró el medallero con holgura al conquistar 14 metales, seguido del Liceo de Ourense con cuatro podios, dos metales para el Xadrez As Burgas y un podio para el Benchoshey de Pereiro de Aguiar.

Las Clasificaciones Categoría absoluta 1º. Xulio del Prado Rodríguez (Xadrez Ourense / 4,5 puntos) 2º. Martín Gómez Carreño (Xadrez Ourense / 4,5 puntos) 3º. Mateo Dibuja Conde (Liceo de Ourense / 4 puntos) 4º. Daniel Manrique García (Xadrez Ourense / 4 puntos) 5º. Manuel Vidal del Río (Xadrez Universitario / 3,5 p.) Hasta 26 clasificados. Categoría sub-16 1º. Brais Vázquez Fernández (Xadrez Ourense / 4 puntos) 2º. Brian Gómez Domínguez (Liceo de Ourense / 4 puntos) 3º. Joel Cid Barrio (Xadrez Ourense / 3,5 puntos) 4º. Hugo Rivero Rodríguez (Benchoshey / 3 puntos) 5º. Pablo Santás Rodríguez (Xadrez Ourense / 3 puntos) Hasta 13 clasificados. Categoría sub-12 1º. Lucas Díaz Gómez (Xadrez Ourense / 6 puntos) 2º. Isaac Fernández Rodríguez (Xadrez Ourense / 5,5 puntos) 3º. Marco Portela González (Xadrez Ourense / 5,5 puntos) 4º. Martín Flavio Pérez Otero (Xadrez Universitario / 5 p.) 5ª. Anna Soares Barreiro (Xadrez As Burgas / 4,5 p.) Hasta 57 clasificados. Categoría sub-10 1ª. Anna Soares Barreiro (Xadrez As Burgas / 5 puntos) 2º. Artai Lamela Babarro (Xadrez Ourense / 4 puntos) 3º. Asier González Francisco (Xadrez Ourense / 4 puntos) 4º. Bran Pascual Mayor (Xadrez Ourense / 4 puntos) 5º. Rafael López Villapol (Xadrez Universitario / 4 p.) Hasta 40 clasificados.