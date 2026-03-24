Podios con acento ourensano en el Europeo de Grecia de jiu jitsu

Dando la talla en todo un Campeonato de Europa. Los ocho jiujitsukas ourensanos del Club Marbel que participaron en el Europeo de la especialidad en la isla de Creta (Grecia) regresaron con sensaciones muy positivas y tres medallas en la maleta. Expedición numerosa e importante en la trayectoria del único club de la provincia de este arte marcial que peleó del 14 al 21 de marzo.

El sábado 14 de marzo, el dúo sub-21 integrado por Silvia Iglesias y Lucía Caneiro logró una histórica plata en dúo show, que pudo ser oro de no mediar un pequeño fallo en la ejecución. Además, Leire Carrera obtuvo un meritorio quinto puesto en lucha sub-21 (-57 kilos), El lunes 16, Rubén Córdoba terminó noveno en lucha sénior -94 kilos, uno de los pesos más exigentes del torneo.

El miércoles 18 fue el turno de los actuales bicampeones del Mundo, Felipe Iglesias y Xermán Rodríguez en el dúo máster (entre 45 y 49 años). Los ourensanos estuvieron cerca de repetir la gesta, logrando el oro en la modalidad show y la plata en la modalidad system. El sábado 21 remató la faena el dúo sub-14 mixto, integrado por Alicia Pazos y Álvaro Seoane. La pareja consiguió el sexto lugar en show y la séptima en system.

La ilusión de todos los luchadores superó con creces a cualquier temor por la actual situación bélica en Oriente Medio. El jefe de expedición, maestro de jiu jitsu, seleccionador gallego y exsubcampeón mundial Felipe Iglesias relató que “nuestro mayor inconveniente fue la gran duración del campeonato, prácticamente una semana. Un gigantesco esfuerzo económico y personal para todos los competidores"