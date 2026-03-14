La representación ourensana a por nota al Europeo de jiu jitsu que arranca en Creta

El jiu jitsu ourensano hace historia. Hasta ahora solo dos deportistas ourensanos (Felipe Iglesias y Christian Álvarez) habían competido en un Campeonato del Mundo o de Europa y ahora, de una sola tacada, son diez integrantes del Marbel los que tienen presencia desde este fin de semana en la cita continental que se desarrolla en la isla griega de Creta hasta el día 21.

Este sábado, a partir de las 09:00 horas, Leire Carrera sube el telón en lucha sub-21 (-57 kilos), así como el dúo sub-21 integrado por Silvia Iglesias y Lucía Caneiro. Para el lunes está previsto el concurso de Rubén Córdoba en lucha sénior -94 kilos. El miércoles día 18 será el turno de los actuales bicampeones del mundo, Felipe Iglesias y Xermán Rodríguez en el dúo Máster (45 a 49 años). Un día después entrará en liza el dúo sub-16 integrado por Carla Seoane y Beatriz Nesi, mientras que el sábado día 21 rematará la faena el dúo sub-14 mixto con Alicia Pazos y Álvaro Seoane.

Todos los participantes ourensanos se ganaron su concurso al ser primero o segundo del ránking nacional en su categoría, lo cual explica el excelente nivel en España del Marbel. Todos ellos siguen el camino que abrió Felipe Iglesias en 2010, acompañado por Christian Alvarez. En 2023 Tamara Silva logró un excelente quinto puesto y en 2024 Guillermo Arenas terminó el 17 júnior.

Los objetivos son “competir al máximo de nuestras posibilidades e intentar aspirar a medallas en las categorías en las que hemos prosperado tanto en los últimos años”, valoraba Felipe Iglesias, seleccionador gallego y técnico del Marbel junto a Anita Fernández Morais.