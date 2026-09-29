A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense

Los atletas absolutos y los de base fueron protagonistas de una jornada con el atletismo popular por las calles de la ciudad.

La penúltima prueba del Correndo por Ourense congregó a mayores y pequeños en una jornada de deporte y convivencia

El Correndo por Ourense aterrizó en el barrio de A Ponte para celebrar la penúltima prueba de la edición de 2026. Como siempre, alta participación en las distintas categorias y un buena comunión entre atletas y público, que animó a pie de calle.

En la categoría reina, dentro del cuadro masculino, la victoria fue para Sergio Quintas (CD La Purísima), que paró el crono en 17:50. La segunda plaza la consiguió Daniel Rodríguez (ASC A Boutureira), que estableció una marca de 18:00, mientras que Albino Fernández (Atletismo Arenteiro) cerró el podio con 18:06.

Entre las chicas, la victoria fue para Madja Eddahaoui (Ourense Atletismo) con un tiempo de 22:06, en un intenso final en el que superó a Miriam Sarmiento (Corredores do Miño) y su 22:08. La tercera plaza fue para Ana Isabel Soutullo (Ourense Atletismo) con 22:41.

También los atletas de base dejaron su huella durante la matinal del domingo para que la fiesta fuese completa y las sonrisas fuesen el denominador común. Ahora, solo queda cerrar el circuito y eso será el próximo 18 de octubre con la carrera de A Carballeira.