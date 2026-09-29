A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
MÁS DEPORTE
La penúltima prueba del Correndo por Ourense congregó a mayores y pequeños en una jornada de deporte y convivencia
El Correndo por Ourense aterrizó en el barrio de A Ponte para celebrar la penúltima prueba de la edición de 2026. Como siempre, alta participación en las distintas categorias y un buena comunión entre atletas y público, que animó a pie de calle.
En la categoría reina, dentro del cuadro masculino, la victoria fue para Sergio Quintas (CD La Purísima), que paró el crono en 17:50. La segunda plaza la consiguió Daniel Rodríguez (ASC A Boutureira), que estableció una marca de 18:00, mientras que Albino Fernández (Atletismo Arenteiro) cerró el podio con 18:06.
Entre las chicas, la victoria fue para Madja Eddahaoui (Ourense Atletismo) con un tiempo de 22:06, en un intenso final en el que superó a Miriam Sarmiento (Corredores do Miño) y su 22:08. La tercera plaza fue para Ana Isabel Soutullo (Ourense Atletismo) con 22:41.
También los atletas de base dejaron su huella durante la matinal del domingo para que la fiesta fuese completa y las sonrisas fuesen el denominador común. Ahora, solo queda cerrar el circuito y eso será el próximo 18 de octubre con la carrera de A Carballeira.
Clasificaciones
CARREIRA DE A PONTE ABSOLUTA
Masculina
1º. Sergio Quintas (CD La Purísima) 17:50
2º. Daniel Rodríguez (ASC A Boutureira) 18:00
3º. Albino Fernández (Atletismo Arenteiro) 18:06
Femenina
1ª. Madja Eddahaoui (Ourense Atletismo) 22:06
2ª. Miriam Sarmiento (Corredores do Miño) 22:08
3ª. Ana Isabel Soutullo (Ourense Atletismo) 22:41
1/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
2/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
3/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
4/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
5/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
6/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
7/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
8/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
9/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
10/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
11/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
12/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
13/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
14/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
15/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
16/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
17/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
18/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
19/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
20/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
21/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
22/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
23/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
24/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
25/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
26/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
27/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
28/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
29/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
30/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez
31/31
A Ponte disfrutó a máxima velocidad de Correndo por Ourense
|
Alán Pérez