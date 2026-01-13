Los Provinciales de ajedrez coronan a cantera y esperan a sus destacados

Concentración antes de realizar cualquier movimiento durante la competición tanto en el Centro Cívico de A Cuña como en la sede del Xadrez Ourense.

Un comienzo de año por todo lo alto. Así está el ajedrez ourensano, que vive inmerso en la disputa de los Campeonatos Provinciales en las diferentes franjas de edad. Doble sesión, en el Centro Cívico de A Cuña y en la sede del Xadrez Ourense, y unos cuadros que ya han decidido ganadores y otros que lo harán el próximo fin de semana.

En la competición sub-8, la suerte quedó echada y el cuadro de honor decidido. El triunfo fue para Iker Ignacio Rodríguez, del Xadrez Ourense, que sumó 5 puntos. Por detrás, sus compañeros de club Pablo Madrid y Diego Pablo Rodríguez, que sumaron 4 puntos ambos. También finalizó el grupo de edad sub-14. Allí la victoria la consiguió Anna Soares (Xadrez As Burgas) que se fue hasta los 4 puntos, los mismos que sumaron Brian Gómez (Liceo de Ourense) e Isaac Fernández (Xadrez Ourense), que fueron segundo y tercero respectivamente.

Por último, en la competición sub-18, Hugo Rivero (Xadrez Benchosey) se alzó con el triunfo sumando 4 puntos que le sirvieron para imponerse por delante de Mateo Dibuja (Liceo de Ourense), que logró 3,5 puntos, y de Xacobe Torres (Xadrez Ourense), que consiguió 3.

Futuro

Paralelamente, la competición sénior arrancó con sus primeras partidas, antes de finalizar este próximo domingo con Del Prado, Carreño y Vidal como principales cabezas de serie. Todavía queda mucho por decidir delante de los tableros.