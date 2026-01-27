El pump track en Galicia continúa teniendo un claro color ourensano

La expedición del Meigas Rodas, con una sonrisa de oreja a oreja.

Todo sobre ruedas. El Campeonato Gallego de pump track organizado por la Federación Gallega de Patinaje junto al Club Roller Ourense como anfitrión, reunió a casi 60 participantes de clubes de la comunidad. Además del Roller, el Meigas Rodas y el Unity Blading defendieron el pabellón local. Junto a ellos, el FSV vigués y el Galicia Rollers coruñés.

Diferentes categorías que dejaron diferentes podios: Paula Fernández (Meigas Rodas), Anaís Alonso (Roller Ourense) y María Rodríguez (Meigas Rodas) en mini femenino; Valeria Casas (Roller Ourense), Sara López (Roller Ourense) y Salma Moulzim (Roller Ourense) en benjamín femenina; Aroa Campos (Roller Ourense), María Rodríguez (Roller Ourense)y Aitana Santamaría (Meigas Rodas) en alevín femenino; Julia Quintas (Roller Ourense), Carla Fernández (Meigas Rodas) y Nora Estévez (Meigas Rodas) en infantil femenino; Yael Sandianes (Unity), Enzo Alonso (Roller Ourense) y Alexi Ilie (FSV) en alevín masculino.

Además, las mejores en juvenil femenina fueron Lea González (Meigas Rodas), Ainara González (Unity) y Uxía Docasar (Meigas Rodas), con Samara Fernández (Unity), Aitana Leites (Unity) y Sara Iglesias (Galicia Rollers) mandando en sénior femenina y César Fernández (Unity), Luca Lococo (Unity) y Hugo Fernández (Meigas Rodas) haciendo lo propio entre los chicos. Por último, en máster, Iván Malvido (Unity), Iván Rama (Galicia Rollers) y Tomás Castro (Meigas Rodas) dominaron.