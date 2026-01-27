El pump track en Galicia continúa teniendo un claro color ourensano
El Campeonato Gallego que se celebró en Monterrei dejó medallas para los respresentantes del anfitrión Roller Ourense, del Meigas Rodas y del Unity Blading en una disciplina que se mantiene cotizando al alza en la provincia
Todo sobre ruedas. El Campeonato Gallego de pump track organizado por la Federación Gallega de Patinaje junto al Club Roller Ourense como anfitrión, reunió a casi 60 participantes de clubes de la comunidad. Además del Roller, el Meigas Rodas y el Unity Blading defendieron el pabellón local. Junto a ellos, el FSV vigués y el Galicia Rollers coruñés.
Diferentes categorías que dejaron diferentes podios: Paula Fernández (Meigas Rodas), Anaís Alonso (Roller Ourense) y María Rodríguez (Meigas Rodas) en mini femenino; Valeria Casas (Roller Ourense), Sara López (Roller Ourense) y Salma Moulzim (Roller Ourense) en benjamín femenina; Aroa Campos (Roller Ourense), María Rodríguez (Roller Ourense)y Aitana Santamaría (Meigas Rodas) en alevín femenino; Julia Quintas (Roller Ourense), Carla Fernández (Meigas Rodas) y Nora Estévez (Meigas Rodas) en infantil femenino; Yael Sandianes (Unity), Enzo Alonso (Roller Ourense) y Alexi Ilie (FSV) en alevín masculino.
Además, las mejores en juvenil femenina fueron Lea González (Meigas Rodas), Ainara González (Unity) y Uxía Docasar (Meigas Rodas), con Samara Fernández (Unity), Aitana Leites (Unity) y Sara Iglesias (Galicia Rollers) mandando en sénior femenina y César Fernández (Unity), Luca Lococo (Unity) y Hugo Fernández (Meigas Rodas) haciendo lo propio entre los chicos. Por último, en máster, Iván Malvido (Unity), Iván Rama (Galicia Rollers) y Tomás Castro (Meigas Rodas) dominaron.
