UN 8M ESPECIAL
Reivindicando sus derechos a base de dar zapatilla
UN 8M ESPECIAL
El 8M más deportivo. Una reivindicación a base de dar zapatilla. La Carreira da Muller de Ourense volvió a reunir a centenares de personas de todo género y edad en su séptima edición para reivindicar derechos desde el deporte en una mañana de convivencia intergeneracional. Pequeños y mayores dieron brillo a jornada inclusiva que contó con dos recorridos diferentes: una carrera absoluta de 5 kilómetros por las principales calles peatonales y las riberas del Barbaña, y una modalidad inclusiva de un kilómetro con salida y meta en la Plaza Mayor, en la que participaron personas con movilidad reducida y con diferentes asociaciones en la línea de salida.
Fue una prueba no competitiva donde la única medalla era el disfrute y sentirse parte de un colectivo que exigía derechos y levantaba la voz por las mujeres, recordando que no solo es necesario en el 8M, también en cada uno de los días que tiene el año.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
UN 8M ESPECIAL
Reivindicando sus derechos a base de dar zapatilla
CITA INTERNACIONAL
La fiesta de los virtuosos de la pista durante el Mundial Virtus
COMPETICIÓN AUTONÓMICA
Talento remo en mano en Castrelo
ARRANCA LA COMPETICIÓN
Galería | El judo arranca una edición más de su Copa Diputación
Lo último