Reivindicando sus derechos a base de dar zapatilla

El 8M más deportivo. Una reivindicación a base de dar zapatilla. La Carreira da Muller de Ourense volvió a reunir a centenares de personas de todo género y edad en su séptima edición para reivindicar derechos desde el deporte en una mañana de convivencia intergeneracional. Pequeños y mayores dieron brillo a jornada inclusiva que contó con dos recorridos diferentes: una carrera absoluta de 5 kilómetros por las principales calles peatonales y las riberas del Barbaña, y una modalidad inclusiva de un kilómetro con salida y meta en la Plaza Mayor, en la que participaron personas con movilidad reducida y con diferentes asociaciones en la línea de salida.

Fue una prueba no competitiva donde la única medalla era el disfrute y sentirse parte de un colectivo que exigía derechos y levantaba la voz por las mujeres, recordando que no solo es necesario en el 8M, también en cada uno de los días que tiene el año.