Galería | Ourense se viste de morado para correr la Carreira da Muller
7ª EDICIÓN
¿Has participado en la 7ª Carreira da Muller de Ourense? ¡Búscate en nuestra galería!
Ourense celebra este domingo la 7ª edición de la Carreira da Muller, una prueba reúne a participantes de todas las edades en una jornada deportiva e inclusiva con dos recorridos: una carrera absoluta de 5 km por las principales calles peatonales y las riberas del Barbaña, y una modalidad inclusiva de 1 km con salida y meta en la Plaza Mayor, en la que participan personas con movilidad reducida y asociaciones como AODEMPER y la Asociación Contra el Cáncer de Ourense.
El evento también promueve la participación familiar, permitiendo que niños y jóvenes compitan acompañados por sus padres.
¿Has participado? ¡Búscate en nuestra galería!
