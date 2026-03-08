Galería | Ourense se viste de morado para correr la Carreira da Muller

Ourense celebra este domingo la 7ª edición de la Carreira da Muller, una prueba reúne a participantes de todas las edades en una jornada deportiva e inclusiva con dos recorridos: una carrera absoluta de 5 km por las principales calles peatonales y las riberas del Barbaña, y una modalidad inclusiva de 1 km con salida y meta en la Plaza Mayor, en la que participan personas con movilidad reducida y asociaciones como AODEMPER y la Asociación Contra el Cáncer de Ourense.

El evento también promueve la participación familiar, permitiendo que niños y jóvenes compitan acompañados por sus padres.

