Reyes y reinas de la doma en Galicia

Las instalaciones del Hipódromo de Antela, en Sandiás, fueron el escenario de esta competición autonómica que se celebró en diferentes jornadas.

El Hipódromo de Antela acogió el Campeonato Gallego de la modalidad, con un alto nivel de competición y de participación

Dos días de competición, uno más con el desfile previo, y un éxito incuestionable. Así se puede resumir el Campeonato Gallego de doma clásica que se celebró en el Hipódromo de Antela, en Sandiás. En la categoría absoluta, el campeonato fue para Teresa González junto a “Top Model”, único binomio participante. En doma adaptada, dentro del grado IV, el triunfo fue para Alberto Ferrol con “Rey Badia”.

Dentro del grupo de caballos de 4 años, el oro fue para Roberto Ares con “Lebrijano GBR”, con la ourensana Carla Carrera y Jaleo de Torrecilla en segundo lugar, mientras que en caballos de 5 años, la medalla de oro fue para María Marán con “Oro de JF”, destacando el tercer puesto del local Daniel Vázquez a lomos de Furst Krack MSZ. En la categoría de 7 años, Alba Seoane se proclamó campeona gallega junto a “Soñador de Trece”.

Entre los más jóvenes, la categoría alevín estuvo marcada por la igualdad. Martina Dafonte , con “Carina”, se hizo con el oro gracias a la regularidad demostrada durante las dos jornadas. En la categoría infantil, Andrea Brandariz firmó un campeonato impecable junto a “Lider X”, mientras que en juveniles 0*, Carlota Silva dominó la categoría junto a “Jara”.

La categoría juvenil tuvo como protagonista a la ourensana Noa Bobillo y “Ebanista SG”, que realizaron una gran segunda jornada para hacerse con el campeonato. Por último, en la categoría jóvenes jinetes, Romina Salazar y “Pan-Cidre” confirmaron el liderato mostrado desde el inicio d la cita.