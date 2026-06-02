Rodríguez y Lois, top en la Ribeira Sacra

El componente del Maceda y la biker de O Grove fueron los ganadores absolutos en la tercera edición de la MTB Xperience

Después de tres días de competición y 126,2 kilómetros de recorrido por los bellos y exigentes parajes, a partes iguales, de cinco concellos (Parada de Sil, Pereiro de Aguiar, Nogueira de Ramuín, Esgos y Xunqueira de Espadanedo), la tercera edición de la Ribeira Sacra MTB Xperience, prueba organizada por Código Bike Team, ya tiene ganadores. Son dos top del mountain bike nacional, dos campeones de España de BTT XCO, el macedano Pablo Rodríguez Guede y la grovense Lara Lois García.

Canta el lema de esta prueba que “A Ribeira Sacra non é un escenario. É territorio vivo: xeografía que opón resistencia, historia que se pedalea, tradición que se sente. Benvidos ao Paraíso do MTB. Benvidos á Ribeira Sacra”.

Así, dos centenares de bikers se pusieron a dar pedal el viernes por la tarde en el prólogo, una etapa de 14 kilómetros de recorrido y 400 metros de desnivel positivo, con salida y meta en Xunqueira de Espadanedo. Pablo Rodríguez Guede, del Club Ciclista Maceda, fue el ganador de la etapa y primer líder de la general con 32 minutos 49 segundos, con 26 segundos de ventaja sobre Diego Álvarez (Podium Team), segundo y 29 segundos mejor que Brandán Márquez (V Bikes Team), tercero. Los más fuertes marcaban terreno desde el principio, ya que estos tres bikers ocuparían el top-3 de la general final, aunque con diferente orden. En féminas, Lara Lois, del Club de Montaña Xesteiras, se mostró imbatible desde el principio y con 40:20 sacó casi cinco minutos a Eva Ortega (V Bikes Team) y tercera fue Mar Delgado (Xesteiras) a 5:02. En E-bike Celestino González (Oroso) fue el primer líder con 42:55.

La segunda etapa, la primera de maratón, fue le etapa reina de la carrera. Con 67,2 kilómetros y 2.100 metros de desnivel positivo, esta Para de Sil-Nogueira de Ramuín-Parada de Sil exigió al máximo a los participantes. Pablo Rodríguez y Lara Lois volvieron a ser los más fuertes. El del Maceda, con un tiempo de 3 horas 18 minutos 20 segundos metió 39 segundos más a Brandán Márquez y 3:36 a Diego Álvarez. En féminas, Lois, con un sensacional tiempo de 3 horas 54 minutos 30 segundos, le metió otros 24 minutos a sus perseguidoras.

Ya solo quedaban por delante los 45 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo de la tercera y última etapa, con salida y meta en Esgos, con paso por Pereiro de Aguiar. Manuel Parada se llevó el triunfo con 1 hora 59 minutos 3 segundos al imponerse al esprint por dos décimas a Diego Álvarez. Brandán González fue tercero a 2:26 y Pablo Rodríguez, con problemas mecánicos, cuarto a 3:24. El biker del Maceda mantuvo el maillot rosa de ganador de la general con solo nueve segundos de ventaja sobre Brandán González. Al macedano le tocó remontar y entró al esprint desconociendo la ventaja de los de delante.

En féminas, tercer triunfo para Lara Lois con 2 horas 24 minutos 15 segundos para afianzar su triunfo en la general con un acumulado de 6 horas 59 minutos 5 segundos por delante de Mar Delgado, segunda a 42 minutos y tercera Eva Ortega a 1 hora 20 segundos. En E-bike el ganador fue Celestino González, del Oroso, con 7 horas 45 minutos y 3 segundos.

Satisfacción

Desde la organización, Julio Méndez, reconoció que "el nivel deportivo de esta edición ha sido sencillamente espectacular, situando a nuestra prueba al nivel de las grandes del calendario nacional. Ha sido un orgullo inmenso ver competir a ciclistas de la talla mundial de Pablo Rodríguez y de campeonas como Lara Lois. Tener un cartel de tanto nivel da prestigio a la carrera y dignifica y eleva la exigencia para el resto del pelotón".