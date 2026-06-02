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Rodríguez y Lois, top en la Ribeira Sacra
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Después de tres días de competición y 126,2 kilómetros de recorrido por los bellos y exigentes parajes, a partes iguales, de cinco concellos (Parada de Sil, Pereiro de Aguiar, Nogueira de Ramuín, Esgos y Xunqueira de Espadanedo), la tercera edición de la Ribeira Sacra MTB Xperience, prueba organizada por Código Bike Team, ya tiene ganadores. Son dos top del mountain bike nacional, dos campeones de España de BTT XCO, el macedano Pablo Rodríguez Guede y la grovense Lara Lois García.
Canta el lema de esta prueba que “A Ribeira Sacra non é un escenario. É territorio vivo: xeografía que opón resistencia, historia que se pedalea, tradición que se sente. Benvidos ao Paraíso do MTB. Benvidos á Ribeira Sacra”.
Así, dos centenares de bikers se pusieron a dar pedal el viernes por la tarde en el prólogo, una etapa de 14 kilómetros de recorrido y 400 metros de desnivel positivo, con salida y meta en Xunqueira de Espadanedo. Pablo Rodríguez Guede, del Club Ciclista Maceda, fue el ganador de la etapa y primer líder de la general con 32 minutos 49 segundos, con 26 segundos de ventaja sobre Diego Álvarez (Podium Team), segundo y 29 segundos mejor que Brandán Márquez (V Bikes Team), tercero. Los más fuertes marcaban terreno desde el principio, ya que estos tres bikers ocuparían el top-3 de la general final, aunque con diferente orden. En féminas, Lara Lois, del Club de Montaña Xesteiras, se mostró imbatible desde el principio y con 40:20 sacó casi cinco minutos a Eva Ortega (V Bikes Team) y tercera fue Mar Delgado (Xesteiras) a 5:02. En E-bike Celestino González (Oroso) fue el primer líder con 42:55.
La segunda etapa, la primera de maratón, fue le etapa reina de la carrera. Con 67,2 kilómetros y 2.100 metros de desnivel positivo, esta Para de Sil-Nogueira de Ramuín-Parada de Sil exigió al máximo a los participantes. Pablo Rodríguez y Lara Lois volvieron a ser los más fuertes. El del Maceda, con un tiempo de 3 horas 18 minutos 20 segundos metió 39 segundos más a Brandán Márquez y 3:36 a Diego Álvarez. En féminas, Lois, con un sensacional tiempo de 3 horas 54 minutos 30 segundos, le metió otros 24 minutos a sus perseguidoras.
Ya solo quedaban por delante los 45 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo de la tercera y última etapa, con salida y meta en Esgos, con paso por Pereiro de Aguiar. Manuel Parada se llevó el triunfo con 1 hora 59 minutos 3 segundos al imponerse al esprint por dos décimas a Diego Álvarez. Brandán González fue tercero a 2:26 y Pablo Rodríguez, con problemas mecánicos, cuarto a 3:24. El biker del Maceda mantuvo el maillot rosa de ganador de la general con solo nueve segundos de ventaja sobre Brandán González. Al macedano le tocó remontar y entró al esprint desconociendo la ventaja de los de delante.
En féminas, tercer triunfo para Lara Lois con 2 horas 24 minutos 15 segundos para afianzar su triunfo en la general con un acumulado de 6 horas 59 minutos 5 segundos por delante de Mar Delgado, segunda a 42 minutos y tercera Eva Ortega a 1 hora 20 segundos. En E-bike el ganador fue Celestino González, del Oroso, con 7 horas 45 minutos y 3 segundos.
Desde la organización, Julio Méndez, reconoció que "el nivel deportivo de esta edición ha sido sencillamente espectacular, situando a nuestra prueba al nivel de las grandes del calendario nacional. Ha sido un orgullo inmenso ver competir a ciclistas de la talla mundial de Pablo Rodríguez y de campeonas como Lara Lois. Tener un cartel de tanto nivel da prestigio a la carrera y dignifica y eleva la exigencia para el resto del pelotón".
GENERAL MASCULINO
1º. Pablo Rodríguez Guede
(5:53.37)
Club Ciclista Maceda
2º. Brandán Márquez
(5:53.46)
V Bikes Team
3º. Diego Álvarez Alonso
(4:54.15)
Podium Team
4º. Darío Buceta Armada
(6:10.05)
Supermercados Froiz
5º. Manuel Parada Folgar
(6:11.35)
Club Montaña Xesteiras
… Hasta 166 clasificados
GENERAL FEMENINA
1ª. Lara Lois García
(6:59.05)
Club Montaña Xesteiras
2ª. Mar Delgado González
(7:42.31)
Club Montaña Xesteiras
3ª. Eva Ortega Aguilar
(8:00.25)
V Bikes Team
4ª. Sofía de Jesús da Silva
(8:46.28)
Xtol MTB Team
5ª. Sheila Rodríguez
(9:05.15)
Límite Bierzo
… Hasta 7 clasificadas.
GENERAL E-BIKE
1º. Celestino González
(7:45.03)
Club Ciclista Oroso
2º. Ramón Mella Brea
(10:08.38)
Global DXT Team
3º. Juan Ignacio Cons
(10:08.45)
PRIMERA ETAPA
Élite/Sub-23 Masculino
1º. Pablo Rodríguez Guede (32:49.3)
Club Ciclista Maceda
Élite/Sub-23 Femenina
1ª. Lara Lois García (40:20.5)
Club Montaña Xesteiras
Máster-30 Masculino
1º. Manuel Parada Folgar (33:44.2)
Club Montaña Xesteiras
Máster-40 Masculino
1º. Toni Graña (35:44.3)
Club Troupe
Máster-50 Masculino
1º. José Carlos Álvarez (35:43.6)
Máster-60 Masculino
1º. Luis Salgado Antelo
(51:36.5)
Baikers do Vilán
Máster Femenina
1ª. Sofía de Jesús Da Silva
(51:14.2)
Extol MTB Team
SEGUNDA ETAPA
Élite/Sub-23 Masculino
1º. Pablo Rodríguez Guede (3:18.20)
Club Ciclista Maceda
Élite/Sub-23 Femenina
1ª. Lara Lois García (40:20.5)
Club Montaña Xesteiras
Máster-30 Masculino
Félix Puente del Corral
(3:31.13)
Valdolea
Máster-40 Masculino
1º. Toni Graña (3:30.47)
Club Troupe
Máster-50 Masculino
1º. José Carlos Álvarez
(3:47.04)
MTB Ceadea
Máster Femenina
1ª. Sofía de Jesús da Silva
(4:53.21)
Xtol MTB Team
TERCERA ETAPA
Élite/Sub-23 Masculino
1º. Diego Álvarez Alonso
(1:59.03)
Podium Team
Élite/Sub-23 Femenina
1ª. Lara Lois García
(2:24.15)
Club Montaña Xesteiras
Máster-30 Masculino
1º. Manuel Parada Folgar
(1:59.03)
Club Montaña Xesteiras
Máster-40 Masculino
1º. Toni Graña (2:08.33)
Club Troupe
Máster-50 Masculino
1º. José Carlos Álvarez
(2:17.32)
MTB Ceadea
Máster Femenina
1ª. Sofía de Jesús da Silva
(3:01.53)
Extol MTB Team
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