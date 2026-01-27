El Salvour se dejó ver en la Liga Gallega de Salvamento

TRIUNFO TRABAJADO
El Campus Ourense impuso su ley ante el Universidad de Vigo (37-20)
CITAS AUTONÓMICA E INTERNACIONAL
El pasado fin de semana, el Club Salvamento Acuático Salvour se trasladó a la piscina de Agasp, en A Estrada (Pontevedra) junto a otros equipos de la Liga Gallega Sur (A Estrada, Umia, Vilagarcía y Pontevedra) para participar en la tercera jornada liguera en categoría cadete y juvenil de aguas cerradas.
Para esta prueba, el Club Salvour acudió con Paz González, María Carreño, Lucía Sánchez, Alba Carreño y Álvaro Peiteado, donde los equipos del club disputaron las pruebas de 200 metros supersocorrista, 100 metros remolque de maniquí con aletas, y los relevos de 4x25 relevo remolque de maniquí y 4x50 relevo socorrista mixto.
En categoría femenina destacó el doblete del Salvour en la prueba de 200 metros supersocorrista con un tiempo de 02:41:24, en 100 metros remolque de maniquí con aletas con un tiempo de 01:13:44, donde la cadete Paz González se hizo en las dos pruebas con el segundo puesto. Mientras, en relevos sobresalió el quinto puesto, en el 4x25 remolque de maniquí juvenil, con Alba Carreño, Lucía Sánchez, María Carreño y Paz González con un tiempo de 02:00:03.
Por otro lado, la deportista absoluta Eva Feijóo fue convocada por la Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo para participar, como integrante de la selección autonómica, en el French Meeting International de París. Fue el fin de semana y consiguió clasificarse para la final A de 100 metros combinada y la final B de 50 metros arrastre. Buenos resultados para la socorrista ourensana.
