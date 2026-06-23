Secundino Basalo y Cea, los triunfadores en Trofeo Pan de Cea de fútbol sala

Encuentro entre el Cea y Os Toxos D'Ouro del Torneo Pan de Cea.

El Torneo Pan de Cea reunió a 12 equipos de categoría prebenjamín y benjamín del fútbol sala ourensano, que se lo pasaron en grande con la pelota

Una semana después del torneo femenino que se llevó el Cíos Vigo, se disputó el I Torneo Pan de Cea masculino y mixto en las categorías prebenjamín y benjamín de fútbol sala.

En prebenjamines participaron siete equipos (Secundino Basalo, EDC Cea, Academia Futsal A, Carballiño FS, Academia Os Rosais, Concello de Coles y Mestre Vide) que fueron repartidos en dos grupos.

Tras las primera fase y las correspondientes semifinales, se celebró la final del torneo entre el ED Secundino Basalo y las Escuelas Deportivas Concello de Cea. Tras el tiempo reglamentario se llegó con empate, por lo que el campeón se dilucidó desde el punto de penalti, donde el Secundino Basalo estuvo más acertado y se alzó con el I Torneo Pan de Cea.

Categoría benjamín

En benjamines participaron EDC Cea, Os Toxos D'Ouro, Mestre Vide, Concello de Coles y Academia Futsal. El triunfo fue para el anfitrión Cea, que ganó en los penaltis al Toxos D'Ouro.