Tableros de ajedrez ourensanos nivel top nacional

Jimena Abad (izquierda) muestra su oro femenino y su bronce en la general sub-1700. Martín Gómez Carreño (Xadrez Ourense), con el trofeo como campeón de España. La destacadísima representación del Club Xadrez Ourense.

El ajedrez ourensano volvió a protagonizar un fin de semana que encumbró al deporte provincial en una gran cita nacional. Esta vez fue el los Campeonatos de España de tramos de ránking (sub-2300, sub-2000 y sub-1700), cita que desarrollada en la localidad cántabra de Hoznayo deparó tres podios, uno de ellos doble.

Martín Gómez Carreño, Ourense (2003), se ha proclamado campeón de España tras finalizar con 7 puntos de los nueve posibles la cita nacional. A falta de una jornada, el joven ajedrecista, canterano de Club Xadrez Ourense desde 2009, donde debutó con apenas 6 años, comandaba la clasificación con un punto de margen sobre sus inmediatos perseguidores tras superar a Juan Manuel Ruiz (Euskadi). La última jornada le emparejó con el difícil ajedrecista asturiano Aitor Alonso, quien tras una vibrante partida superó al ourensán tras más de 4 horas de intensa batalla, pero el coeficiente de desempate de Martín, muy superior al del resto, le otorgó un merecidísimo título. Martín añade este sensacional oro nacional al bronce obtenido en 2017 y a sus cuatro entorchados autonómicos.

Martín, durante la competición nacional en tierras cántabras. | La Región

En esta categoría, Hugo Rivero, del Benchoshey, ocupó el puesto 60 con 3 puntos.

Más podios

La otra gran noticiafue la magnífica actuación de Jimena Abad (Xadrez Ourense), de tan solo 13 años, en el torneo sub-1700.

Jimena, pensando una jugada durante la competición. | La Región

Llegaba líder a la última jornada en la que tras una difícil partida cayó ante el castellanoleonés Ángel Puebla, finalizando con 7 puntos, a solo medio del campeón de España. Conquistó el bronce nacional, además del título femenino sub1700, éxitos que se suman al subcampeonato de España conseguido el pasado año en Don Benito en la modalidad de ajedrez rápido.

Relacionado Cómo la IA salvó al ajedrez en vez de matarlo

En la categoría sub-2000, el mejor de los clasificados entre la representación ourensana fue Mateo Dibuja. El joven jugador del Liceo de Ourense finalizó en un meritorio decimoctavo puesto al acumular 6 puntos.