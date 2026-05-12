El talento joven se lució sobre la pista de Monterrei en el Campeonato de España de Atletismo sub 16

Las pruebas de velocidad fueron un punto de interés en el Campeonato de España por comunidades autónomas que se celebró en la pista Josefina Salgado.

Cantidad y calidad. El Campeonato de España sub-16 e inclusivo de atletismo por comunidades autónomas reunió en las instalaciones de Monterrei a la flor y nata de las promesas nacionales. Ambiente en la pista y en las gradas en una cita que no solo tuvo color ourensano por la sede, también por un grupo de atletas locales que defendió los colores de Galicia tanto en categoría masculina como en femenina.

Entre los chicos, Ángel Araújo (Ourense Atletismo) finalizó quinto en el concurso de salto de altura, Mario Casal (Ourense Atletismo) logró un meritorio tercer puesto en peso y Anxo Iglesias (La Purísima) también acabó tercero en el de lanzamiento de disco. Galicia terminó en la cuarta posición general, a las puertas del podio.

En la competición femenina, Naia Bermejo (Ourense Atletismo) fue décima en el concurso de triple salto, Ashlyn Orbe (La Purísima) tomó parte en el relevo 4x100 que terminó descalificado y Lara López (Ben Cho Shey) corrió el relevo 4x300 con el que obtuvo la sexta plaza, para que la selección irmandiña acabase sexta también en la tabla global de este Campeonato de España sub-16 por comunidades.

Un balance positivo tanto de actuación deportiva como de organización de un evento de alto nivel.