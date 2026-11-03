Torneo de Outono de hockey hierba , un día en el que todos fueron ganadores
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El séptimo Torneo de Outono de hockey hierba organizado por el Albor congregó a 180 jugadores desde la edad prebenjamín hasta la infantil
El sábado, las instalaciones del Complexo Deportivo de Mariñamansa acogieron la séptima edición del Torneo de Outono de hockey hierba, evento organizado por el Albor en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín mixto y femenino e infantil.
Además del club anfitrión, participaron el Barrocás, Ourensticks, Cidade Ourense, CSA, Verín, Atlántico de Vigo, Escola de A Coruña y Santo Domingo de Padrón, con la presencia de alrededor de 180 jugadores.
En la jornada se disputaron 40 encuentros de 20 minutos. A diferencia de otros torneos amistosos, aquí no existió marcador y en el luminoso solo estuvo reflejado el tiempo de cada partido.
David Martínez, uno de los encargados en la organización, destacaba que el año anterior fue donde se registró la mayor participación de clubes y jugadores, “pero en este hubo dos clubes que por distintos motivos no pudieron acudir, pero así y todo estamos satisfechos".
El objetivo principal de este evento, como en las anteriores ediciones, es siempre “la de que los jóvenes deportistas jueguen y se diviertan en una jornada que comenzó a las diez de la mañana y culminó a las cinco. Aquí el mejor recuerdo que se llevan es haber disfrutado de una jornada de convivencia disputando muchos partidos”.
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