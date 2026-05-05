La tradición oriental conquistó Ourense a base de taichi

Foto de familia con las personas que tomaron parte en el curso impartido por el maestro Fu Quing Quan y que se prolongó durante tres jornadas.

La relación entre China y su tradición con Ourense continúa más viva que nunca. Como muestra, el curso de Yan Taichi celebrado durante este puente. Una cita organizada por la Escuela Dinamic, con su alma máter José Gago al frente, sobre la pista del Polideportivo Universitario. Fueron decenas de participantes los que abrazaron este estilo de arte marcial con un profesor de lujo al frente de las indicaciones, el maestro Fu Qing Quan, miembro de la sexta generación de la familia Yang y educado desde su infancia para ser el máximo representante de esta disciplina en el mundo, tanto por su abuelo como por su padre. Los asistentes se esmeraron en realizar los dos pilares de este curso, la forma de 85 y sus aplicaciones. Todo dentro de un arte marcial que siempre resulta muy provechosa para la salud, además de suponer una técnica de meditación excelente.

No fue lo único. En el menú del curso, una firma del último libro escrito por el maestro Gago y el propio Fu Qing Quan ("Métodos de aplicación del Taiji Yang"), cenas de confraternización, queimada y hasta algún que otro baile, porque aprender no está reñido con la diversión.

Una experiencia completa, que seguirá teniendo continuidad en el futuro. China y Ourense, unidas por la Escuela Dinamic.