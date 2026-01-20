Tres medallas con acento ourensano en el nacional de Jiu jitsu

El Pabellón Patricia Martín, en Parla (Madrid), fue el escenario de la Fase Final del campeonato de España de jiu jitsu, con la presencia de cinco miembros del Gimnasio Marbel en la selección gallega. Los actuales campeones del mundo de veteranos en dúo kata y dúo show, los ourensanos Felipe Iglesias y Xermán Rodríguez, se presentaron en el Nacional para medir su nivel contra la vanguardia del país con excelentes resultados. Obtuvieron el oro en dúo kata y la plata en la modalidad dúo show.

Por su parte, Leire Carrera logró la medalla de bronce en ne-waza (lucha en el suelo), y el séptimo puesto en lucha ambas en (-57 kilos). Rubén Córdoba terminó quinto en lucha y noveno en ne-waza -94 kilos, mientras Christian Álvarez Fernández añadió un quinto puesto en Lucha masculina (+94 kilos). La maestra Anita Fernández completó el cuadro de entrenadores -junto al propio seleccionador Felipe Iglesias- y delegados.

La delegación gallega desplazó cuatro competidores más y un árbitro, todos procedentes de A Coruña. Los ourensanos aportaron la mitad del total de medallas gallegas, tres de seis, un balance más que positivo para la delegación del Marbel desplazada a Parla.