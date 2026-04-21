Trofeo Germán González, un estreno con mucho sentimiento

Una nueva cita con el atletismo, especialmente de base, ha llegado para quedarse. El I Trofeo Germán González brilló con luz propia en el complejo de Monterrei. Cantidad y calidad de deportistas de diferentes edades y clubes demostraron su buen hacer ante la atenta mirada del homenajeado, alma máter del Ben Cho Shey, que cumple 35 años, y figura indispensable dentro del atletismo ourensano.

Germán González, homenajeado, y Manuel Pérez. | Óscar Pinal

El menú estuvo compuesto por un sinfín de pruebas, que dejaron una colección interminable de medallistas. Un trabajo individual que dejó un cuadro de honor colectivo. Y ahí el más destacado fue el Sanysec Ourense Atletismo, que sumó 6.652 puntos. La segunda plaza fue para el Ben Cho Shey (1.794), mientras que el CD La Purísima (1.483) completó el cuadro de honor. A continuación quedaron Atletismo Femenino Celta, Atletismo A Estrada, Badajoz-Extremadura, Ames y Sada.

Aunque los resultados no fueron lo más importante de una jornada de puro deporte y reconocimiento a quien lo merece. De ahora en adelante, a cumplir ediciones.