Trofeo Germán González, un estreno con mucho sentimiento

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El primer Trofeo Germán Gonález brilló en Monterrei con una jornada atlética que sirvió para reconocer la labor de un clásico

Concentración máxima de los atletas más jóvenes en las pruebas de velocidad.
Concentración máxima de los atletas más jóvenes en las pruebas de velocidad. | Óscar Pinal

Una nueva cita con el atletismo, especialmente de base, ha llegado para quedarse. El I Trofeo Germán González brilló con luz propia en el complejo de Monterrei. Cantidad y calidad de deportistas de diferentes edades y clubes demostraron su buen hacer ante la atenta mirada del homenajeado, alma máter del Ben Cho Shey, que cumple 35 años, y figura indispensable dentro del atletismo ourensano.

Germán González, homenajeado, y Manuel Pérez.
Germán González, homenajeado, y Manuel Pérez. | Óscar Pinal

El menú estuvo compuesto por un sinfín de pruebas, que dejaron una colección interminable de medallistas. Un trabajo individual que dejó un cuadro de honor colectivo. Y ahí el más destacado fue el Sanysec Ourense Atletismo, que sumó 6.652 puntos. La segunda plaza fue para el Ben Cho Shey (1.794), mientras que el CD La Purísima (1.483) completó el cuadro de honor. A continuación quedaron Atletismo Femenino Celta, Atletismo A Estrada, Badajoz-Extremadura, Ames y Sada.

Aunque los resultados no fueron lo más importante de una jornada de puro deporte y reconocimiento a quien lo merece. De ahora en adelante, a cumplir ediciones.

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