Trote social en el Embalse de Cachamuiña
ANDAINA
El recorrido del Trote Social será de 8 kilómetros, lo equivalente a dar dos vueltas al Embalse de Cachamuiña
Detalles del evento
60 minutos y Centroindia organizan este 22 de marzo una edición más de su Trote Social. El Embalse de Cachamuiña sirve como escenario para este evento que cuenta con un recorrido de 8 kilómetros, distancia equivalente a dar dos vueltas al embalse.
Después de la carrera se dará un vermouth a los participantes para fomentar la convivencia entre los participantes. Para anotarse a este evento abierto a todas las edades puede hacerse a través de los canales oficiales de los organizadores.
La cita es a las 11:00 horas de dicho día.
