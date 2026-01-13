A Valenzá y Melón disfrutan del tai-jitsu

Los componentes más jóvenes del Ximnasio Estudio A Valenzá que conforman el equipo alevín e infantil de nihon tai-jitsu: Mateus, Noel, Aarón Selas, Fernando, José Julian, Iago, Kirian, Brais, Carla y Julieta (fila superior). Aarón Cid, Dilan, Iker, Santiago, Emilio (maestro- entrenador), Thiago Fernández, Daniel, Thiago Babarro, Rodrigo y Hugo (fila inferior).

El nihon tai-jitsu es la disciplina de las artes marciales especializada en técnicas de defensa personal. Barbadás es una de las zonas de la provincia en las que está ganando protagonismo. El culpable es el Ximnasio Estudio A Valenzá, un club que desde hace tres lustros promociona las dos vertientes de esta modalidad, la competitiva y la formativa. Mucho más reciente es el Tai-Jitsu Ourense, club que promociona desde hace apenas tres meses este deporte en la localidad de Melón. Ambas entidades acaban de realizar la presentación de sus integrantes con las vistas puestas en un año ilusionante por motivos diferentes, uno el de asentarse entre la élite autonómica, el de A Valenzá y otro, el de continuar ganando presencia y comenzar a competir, el de O Ribeiro.

Emilio Losada es el presidente del Ximnasio Estudio A Valenzá, además de maestro y entrenador. Varios de sus alumnos también realizan la función de monitores, tanto con los grupos en Barbadás como en Melón. Uno de ellos es José Manuel Fernández, quien destaca que “en Barbadás se lleva desarrollando esta modalidad más de 15 años y se continúa viviendo un crecimiento muy grande, tanto que este año hay un montón de niños”.

La recién finalizada fue “una gran temporada llena de buenos resultados, donde se consiguieron tres títulos, un subcampeonato y varios terceros y cuartos puestos en Campeonatos Gallegos, lo cual propicia comenzar esta nueva temporada con ilusiones renovadas”. Y toca mirar ya al primer de 2026, “el Campeonato Gallego a finales de enero en Burela (Lugo)”.

La otra actuación se trasladó hasta O Ribeiro. El Concello de Melón, en colaboración con el club Tai-Jitsu Ourense, han organizado esta temporada la Escuela Municipal de Defensa Personal Concello de Melón.

En ella están participando 16 alumnos de 7 a 40 años divididos en dos grupos. Uno, el de los más pequeños, con jóvenes de hasta 12 años y el otro, el de los “mayores”, a partir a partir de 13 años.

Estos grupos de deportistas están federados bajo la supervisión de la Federación Gallega de Kárate y Disciplinas Asociadas, dentro del Departamento de Nihon Tai-Jitsu.

Esta actuación se enmarca dentro de las diversas actividades que el Ayuntamiento de Melón organiza a lo largo del año dirigido a los vecinos de ese municipio.

Esta escuela enseña a los alumnos a afrontar situaciones de riesgo y evitar agresiones, desarrollando la autoconfianza y la autoprotección. “Los participantes vienen mostrando un gran interés en la acción formativa desarrollada, siendo muy receptivos a todas las explicaciones recibidas”.

José Manuel Fernández reconoce que “la marcha de la escuela de Melón, teniendo en cuenta que se ha creado en octubre de 2025, es espectacular. Para ser el primer año, contar con 16 federados es un éxito”.

Fernández anima a “personas de todas las edades” a probar esta modalidad especializada en defensa personal. “En un mes de práctica aprendes los elementos básicos para defenderte de una agresión en la calle”.