Valeria Batire Guridi “En Boborás encontré mi lugar como deportista”

La Fundación Spainsnow, nacida en 2024 con el objetivo de desarrollar proyectos vinculados con los deportes de nieve que aporten oportunidades a deportistas y organizaciones en el impulso de acciones en ámbitos vinculados al sector, ha entregado las becas 2026 en una clara apuesta por el talento joven. Una de las becas se ha entregado en Ourense, en la Federación Gallega de Deportes de Invierno y ha tenido como destinataria a Valeria Batire Guridi Diéguez, competidora de canicrós (disciplina que consiste en correr junto a un perro, ambos unidos por una línea de tiro) nacida en Etiopía hace 21 años y vecina de Oroso.

Su relación con esta provincia va mucho más allá del acto de recepción de esta beca. Era diciembre de 2019 y Boborás acogía el Campeonato de España de mushing tierra. Bati participaba en su primera carrera, simplemente “por probar” y logró el título nacional júnior de canicrós. Tenía solo 14 años y a los 20 se proclamó flamante subcampeona del mundo absoluta. Entre medias, dos títulos nacionales júnior más y otros dos absolutos, además de ser la actual campeona de la Copa de España. Volviendo a aquel inicio en Boborás, Bati asegura que “en aquel momento solo sentí que había encontrado mi lugar como deportista”.

Para Valeria “Bati” Guridi, integrante del Club Kennel Den con sede en Catoira, la concesión de esta beca de la Fundación Spainsnow “representa una ayuda importante para poder desplazarme para los siguientes internacionales en Suecia y Polonia. Vivir profesionalmente del canicross es muy difícil; otra cosa es desarrollar tu vida laboral en el entorno deportivo, por ejemplo, como entrenadora o lo que obtengas como embajadora de alguna marca. En todo caso, no se trata de conformarme con que no me cueste dinero desplazarme a las competiciones. Se trata de tener recursos económicos para poder seguir mejorando técnicamente, para viajar a mis competiciones y para cuidar del bienestar de mis perros y del mío propio”.

La perfecta conjunción del binomio humano-cánido es vital en este deporte. Así, Bati “entreno seis días a la semana y descanso uno. Dos de los días lo hago con mis perros. El resto del tiempo lo dedico a mis entrenos como corredora, series, preparación física, tiradas largas... Antes de las competiciones importantes pulimos detalles, pero el entrenamiento es constante a lo largo del año”.

Multitud de entrenos y viajes, muchos viajes. “Hemos ido hasta Finlandia, Francia, Alemania, República Checa y Portugal, además de recorrer España para competir en la Copa de España y el Campeonato de España. A esto tendría que sumarle muchos kilómetros para los entrenamientos y es que solo esta temporada habremos recorrido unos 15.000 kilómetros”.

Todo este itinerario deportivo y humano también lo ha recorrido su madre, Julia. “Mi madre es mi principal apoyo, tanto económico como emocional, y la encargada de la logística de las competiciones. Sin ella no habría podido conseguir mis objetivos ni habría podido dedicarme por completo a estudiar y a entrenar. Es una parte importante de mi equipo”.

El equipo, al completo

El equipo se completa con sus perros: “Azkar es el titular, pero estoy empezando a competir con Lume, el más joven, en proceso de aprendizaje. Mi otra perra Dancha disfruta de los entrenos, pero no le gusta competir en público”.

Bati mira a sus próximos retos, “el Europeo en Suecia y el Mundial en Polonia, en octubre y noviembre”, sin olvidar que “el canicrós para mí no solo es un deporte, es mi forma de vida y una auténtica pasión. Es indescriptible la emoción que siento corriendo con mis perros, es como si fuésemos uno solo”.