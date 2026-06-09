Valladolid encumbró al trampolín provincial

La capital castellana acogió el Campeonato de España de gimnasia en trampolín en los niveles base y élite, en los que brillaron el Pavillón y el Burgas

El trampolín volvió a elevar al deporte ourensano a los podios nacionales. Fue en Valladolid, sede entre los días 3 y 7 del Campeonato de España en los niveles base y élite, competición en la que brillaron el Ximnasia Pavillón y el Ximnasia Burgas.

El Pavillón regresó de tierras castellanas con ocho títulos nacionales, seis subcampeonatos y seis bronces, además de numerosos puestos de finalista.

En nivel base destacó Marco Echevarría Carreiro al doblar título en tanto en trampolín como en doble minitramp infantil. Izan Calviño logró el bronce en trampolín, con Xoel Barcia da Costa quinto. Además, Noa Rodríguez Enríquez fue subcampeona en trampolín juvenil.

En nivel élite, el Pavillón participó con 23 gimnastas, continuando los éxitos. En el aparato de sincronismo, Mario Monteagudo Blanco e Iván Pacios Miguel lograron el oro en mixto júnior, categoría con doblete con el bronce de Breixo Miranda Fernández y Daniela Rodríguez Augusto. Además, bronce de Iria Monteagudo Blanco y María González Feijóo en sincronismo mixto infantil.

En individual, título de Claudia Blanco Cidón en trampolín pre-sénior. Por su parte, Saúl Rodríguez Rodríguez alcanzó el oro en doble minitramp sénior y una plata en trampolín pre-sénior.

Además, Aleix Galán Grande logró una plata en trampolín alevín y un bronce en doble minitramo. En categoría júnior Uxía Blanco Cidón alcanzó una plata en trampolín femenino e Iván Pacios Miguel un bronce en trampolín. Plata en trampolín pre-júnior para Daniela Rodríguez Augusto y bronce de Breixo Miranda Fernández en trampolín pre-júnior.

Y por equipos, títulos nacionales del Pavillón en trampolín sub-15 femenino, en trampolín absoluto femenino y en doble minitramp absoluto masculino, además de una plata en doble minitramp sub-15 femenino.

Ximnasia Burgas

El Burgas brilló también tanto en base como en élite, a pesar de la ausencia de Melania Rodríguez, que se lesionó en el pasado Campeonato de Europa. En base, las y los pupilos de Isaura Hermida lograron 15 medallas (6 oros, 4 platas y 5 bronces). Aira García firmó cuatro títulos, dos de ellos open en la caytegoría alevín trampolín y doble mini, además de una plata y un bronce en tumbling. Valentina Fernández consiguió dos platas y dos bronces en la misma categoría. Carlota González logró el oro en trampolín infantil, Celia Torres el oro en tumbling juvenil y Leo Touza un bronce en trampolín juvenil. Por equipos, bronce en tumbling.

En nivel élite, el Burgas se proclamó campeón en doble minitramp absoluto femenino, mientras que Marta López logró la plata individual. Paula Touza conquistó el título absoluto en trampolín, seguida de la madrileña Noemí Romero, olímpica en los pasados Juegos.

Destacó también Iker García, que conquistó el título nacional en trampolín pre-júnior, además de lograr el bronce en doble minitramp élite sub-15 junto a sus compañeros representando al Ximnasia Pontevedra.