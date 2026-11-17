Talento sobre el tatami. Verín se puso las protecciones y las guantillas y disfrutó de la Copa de Sanda Villa de Verín, con la presencia de clubes de España y Portugal. La modalidad es la de combate dentro del wushu, con la acción por bandera y la juventud brillando en una competición que dejó más de 70 combates con deportistas llegados desde 12 clubes diferentes.

Todas las entidades pusieron en liza a sus mejores peleadores, siendo el Club AMC de A Coruña el que lideró el medallero gracias a sus seis oros. Por detrás, el Sport Factory de Vigo (5 oros), Kung Fu Boticas de Chaves (5 oros) y CNP de Oporto (5 oros). Pero no faltó la exitosa representación local. Fue el Club Arco Verín el que ejerció de anfitrión, organizador (junto al AMC) y el que dejó el pabellón ourensano bien alto. El botín verinense estuvo compuesto por ocho medallas. Los dos oros los consiguieron los hermanos Clara Pardo (pre alevín 48 kilos sanda light) y Hugo Pardo (cadete 75 kilos sanda), mientras que las seis medallas de plata se las colgaron al cuello David Martínez (pre alevín 54 kilos sanda light), David Rodríguez (pre alevín 35,2 kilos sanda light), Leo González (pre alevín 36 kilos sanda light), Dong Yinqi (infantil 54,4 kilos sanda light), Miguel Oliveira (sénior 69 kilos sanda) y Óscar Granados (sénior 79 kilos sanda).

Además, la selección española y la portuguesa se midieron, con triunfo español en cinco de los siete combates directos que se disputaron en una jornada sobresaliente de wushu, donde deporte y convivencia se volvieron a dar la mano gracias a una especialidad que sigue mirando hacia arriba.