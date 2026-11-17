Ya falta menos para las elecciones generales y uno se pregunta: ¿qué necesita España? ¿Un héroe? ¿Un mesías político de esos que prometen cambiarlo todo y terminan convencidos de que el país les pertenece?

Francamente, creo que no. España necesita un gobernante a la altura de sus circunstancias. Alguien con inteligencia, preparación, experiencia y sentido de Estado. Una persona capaz de mirar más allá del próximo titular, de entender la complejidad del país y de tomar decisiones pensando en el interés general, incluso cuando no sean las más cómodas o populares.

Es preciso liderazgo, pero no autoritarismo; firmeza, pero no arrogancia; ambición, pero no personalismo. Alguien que entienda que detrás de cada decisión hay familias, trabajadores, jóvenes que buscan oportunidades y personas mayores que esperan vivir con tranquilidad. Y que la autoridad de un presidente no nace de exigir obediencia, sino de ganarse el respeto.

Desde esa manera de entender la política debemos abordar el futuro de España. No basta con gestionar. Necesitamos una profunda reconstrucción que vaya más allá de los problemas cotidianos y permita recuperar la confianza en las instituciones.

Alberto Núñez Feijóo tiene ante sí una responsabilidad que va mucho más allá de alcanzar el Gobierno

Reconstruir es revisar buena parte del legado legislativo de estos años que tanto ha polarizado e ideologizado a la sociedad española. Hay que derogar las normas que han demostrado ser ineficaces, que han nacido de la improvisación o que han contribuido a dividir al país. Significa también recuperar la calidad y la independencia de las instituciones, revisar los nombramientos de naturaleza política cuando proceda y garantizar que ningún organismo público se convierta en instrumento al servicio de intereses partidistas. No se trata de sustituir a unos por otros, sino de devolver a cada institución su verdadera razón de ser.

Pero una tarea como esta exige algo más que buenas intenciones. Exige una voluntad y un compromiso claro con el país que queremos construir; agilidad para que las reformas no se pierdan entre la burocracia y los cálculos políticos; y coraje para afrontar decisiones que, aun siendo necesarias, no siempre resultarán cómodas.

Alberto Núñez Feijóo tiene ante sí una responsabilidad que va mucho más allá de alcanzar el Gobierno. No bastará con ganar las elecciones. Tendrá que demostrar (y seguro que lo hará) que existe otra manera de hacer política, capaz de ofrecer estabilidad, confianza y un proyecto reconocible de país. Para ello necesitará capacidad de diálogo, determinación y, sobre todo, una idea clara de hacia dónde queremos avanzar.

No se trata de pretender tener un país perfecto, ninguno lo es y ninguno está libre de problemas económicos, políticos o sociales. Se trata de trabajar para que todos volvamos a sentirnos muy orgullosos de nuestra España, con sus virtudes, sus aciertos y sus retos pendientes.

Los grandes países se construyen con hombres y mujeres que cumplen con su deber. También con gobernantes que estén dispuestos a hacer lo mismo, que no se crean por encima de nadie y que entiendan que el poder es una responsabilidad, nunca un patrimonio. España no necesita un salvador. Necesita dirigentes capaces de recordar que son, sencillamente, servidores de su país. Como ha señalado Feijóo: “La reconstrucción no es volver a lo de antes, es levantar lo derruido y construir mejor”.