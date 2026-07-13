Alberto Meira gana en el Sur do Condado

Alberto Meira y Avelino Martínez, al volante de un Skoda Fabia Rally2, se proclamaron vencedores del XXII Rally Sur do Condado, quinta prueba puntuable del Campeonato de Galicia de rallys, después de una exigente jornada en la que las altas temperaturas y los problemas mecánicos fueron los grandes protagonistas.

La pareja de Gondomar supo aprovechar los contratiempos de sus principales rivales para hacerse con una victoria trabajada. Dani Berdomás y Brais Mirón dominaron buena parte de la prueba con su Citroën C3 Rally2 y parecían encaminados hacia un nuevo triunfo, pero una avería mecánica cerca del final frustró sus opciones y permitió a Meira asumir el liderato definitivo. El propio vencedor también tuvo que superar problemas en la válvula de descarga de su Skoda durante el segundo bucle, aunque logró mantener el ritmo suficiente para asegurar el triunfo.

La segunda posición fue finalmente para Berdomás y Mirón, mientras que José Manuel Lamela y Unai Conde, cono otro Skoda Fabia R5, completaron el podio tras una actuación muy regular. Manuel Fernández y Alejandro Cid concluyeron cuartos y Abel Pampillón, junto a José Lage, cerró el ‘top cinco’.

En la Clio Trophy Galicia, el ourensano Miguel Gayoso, copilotado por Carlos Guitián, protagonizó una brillante remontada pese a una penalización inicial para hacerse con la victoria.