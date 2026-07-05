Vídeo | Así fue el espectacular salto de “Cohete” Suárez en el Rally Rías Baixas que dejó sin respiración a los aficionados
A TODA VELOCIDAD
El piloto asturiano, José Antonio “Cohete” Suárez conquistó el Rally Rías Baixas con una ventaja de 20 segundos sobre Diego Ruiloba. En el tramo de Salceda el líder del Supercampeonato de Rallys dejó sin aliento a los aficionados con su salto a toda velocidad
El asturiano José Antonio “Cohete” Suárez demostró en el Rally Rías Baixas por qué es el líder y actual campeón del Supercampeonato de España de Rally. Al volante de su Skoda Fabia conquistó la prueba con más de 20 segundos sobre Diego Ruiloba, segundo.
Con su estilo agresivo el piloto asturiano dominó de principio a fin una cita que es una de las más esperadas en el calendario por pilotos y aficionados. Tanto es así que en el tramo de Salceda dejó a los presentes al borde de un ataque de nervios.
Dominando la prueba acompañado de Alberto Iglesia encaró el tramo de Salceda a toda velocidad. Este destaca por su curvas en descenso y el ser muy estrecho, ideal para disfrutar del rally.
En su descenso tras superar las curvas un pequeño desnivel provocó un salto que dejó a los espectadores presentes sin aliento como se puede ver en el video que subió a sus redes sociales.
Un momento lleno de adrenalina y de los que hacen afición.
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