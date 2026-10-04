Antonio López no dio opción en el Rallysprint de Lobios

El ganador de la prueba, el coruñés Antonio López, trazando una curva con el Peugeot 205 Yacar que pilotó en Lobios.

El piloto coruñés Antonio López, con Santiago Gil como copiloto y al volante de un Peugeot 205, se impuso con autoridad en el Rallysprint de Lobios, disputado en la tarde de ayer.

En una prueba puntuable para el Campeonato Gallego, el líder del certamen no dio opción y fue el más rápido en los cuatro tramos disputados, hasta acabar la prueba con 25 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, el piloto de A Estrada, Javier Martínez Carracedo.

El podio lo completó el primer equipo ourensano, formado por Diego Félix y Héctor Rodríguez, que terminaron a 35,2 segundos del ganador y fueron de menos a más durante la prueba.

Los tres mejores finalizaron con mucha distancia sobre el resto de pilotos, encabezando el listado de los “terrenales” el también ourensano José Antonio Fernández Sanmamed, que con Mónica Seara a su lado y pilotando un Peugeot 1016, finalizó a un minuto y 13 segundos de los ganadores.

El Rallysprint confirmó la espectacularidad del formato y congregó a numeroso público en los dos tramos a doble pasada que conformaban el recorrido. Por delante quedan todavía las pruebas de Somozas (31 de octubre) y Cerceda (14 de noviembre).