Aspectos a tener en cuenta en el Rally do Lacón

La lista de participantes de la edición decimosexta del Rally do Lacón de vehículos históricos la encabeza con el dorsal 1, lo que no quiere decir que sea por orden de salida, el equipo formado por Alberto Vázquez y Óscar Vázquez con un Renault 5 Turbo 2, en tanto el 2 lo portarán Iván Dabouza y Justi Diz, Seat 124 Sport, con Óscar Otero y Diego González llevando el 3 en el vehículo, igualmente un Seat 124. La relación la cierran Alberto Rodríguez e Inés Sánchez con un Seat Panda 40.

Una de las visitas programadas para la caravana automovilística será a las bodegas Manuel Formigo, que en colaboración con el concello de Beade invitan a los participantes a una mini parada durante el recorrido del Rally do Lacón Histórico, una pequeña parada que tendrá lugar en sus instalaciones a las cinco y cuarto de la tarde en lo que será una nueva oportunidad de ver los coches antes de la parada de las seis en Boborás.

Entrega de libro de ruta

Antes de la salida se entregará a los participantes el libro de ruta con el recorrido, un libro que deberán respetar íntegramente salvo en caso de fuerza mayor. Asimismo, la organización entregará a cada equipo un dorsal adhesivo que será colocado en lunas delantera y trasera en el centro y arriba. Además, los participantes deberán llevar el adhesivo de publicidad, que será entregado por la organización con fines publicitarios. Igualmente, los dorsales de cada participante serán atribuidos únicamente a criterio del organizador respetando los tres primeros puestos a los tres primeros clasificados de la última edición.

Se considerará el mejor a aquel participante que sea más regular al paso por los diferentes controles. En caso de empate, dicha igualada se deshará en función del número de ceros, priorizando al que haya conseguido mayor número. De persistir el empate se considerará ganador al vehículo más antiguo. Y de seguir persistiendo se comprobará el medidor y se considerará ganador al vehículo sin medidor.

Los trofeos y la clasificación final se entregarán al finalizar el evento durante el acto programado para ello por el Club Arenteiro Clásicos. Se entregarán trofeos a los tres primeros de la clasificación general.

Fin de fiesta

El fin de fiesta para todos los participantes en la cita automovilística está programado para las diez de la noche en el restaurante Fuchela de O Carballiño, una cena con la que poner el broche a la decimosexta edición.