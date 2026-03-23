El autocross gallego arrancó la temporada en Arteixo

La edición número 88 del Autocross de Arteixo, celebrado este fin de semana en el circuito considerado como la “catedral” de la modalidad a nivel nacional, dio el pistoletazo de salida al Campeonato Gallego de Autocross con una participación histórica: 90 equipos en las diferentes categorías, la mejor cifra de las últimas temporadas.

La cita reunió a numeroso público en las gradas, buen tiempo y un nuevo formato de mangas más cercano al sistema internacional que aportó dinamismo a la jornada.

En la Clase I, Álex Vecino se impuso con un tiempo de 8:31.023, seguido de Rubén Ramos a apenas un segundo y de Javier Lea, que sufrió la presión de una combativa Laura Lista, finalmente cuarta. Jon Ander López dominó con autoridad la Clase II con un monólogo desde la primera curva (8:10.379), por delante de Manoel Felípez y Daniel Queijo.

Juan José Moll, en plena preparación para el Europeo, se llevó la Clase III con un tiempo de 7:12.786. Iván “Aka” Couto debutó con sensaciones muy positivas en su nuevo carcross para finalizar en la segunda plaza, mientras que Beto Lorenzo completó el triplete de LifeLive.

En la Clase V, el luso Joao Traila fue el mejor con 7:31.743, seguido de Lolo Bermúdez y Bernardo Bitti. Cerraron la jornada Carlos Mallo (Clase VI) y Saúl Martínez, primero de la Copa MRF Júnior.