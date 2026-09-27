Doblete de Daniel Berdomás en el Rally de Carballiño

Daniel Berdomás fue el gran protagonista del fin de semana por las carreteras carballiñesas. El piloto coruñés se alzó con el triunfo en el Rally Comarca do Carballiño, prueba que disfrutó de su quinta edición, y de paso se alzó con el título en el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto.

Lo logró por la vía rápida, sin dar opciones a sus rivales, para firmar un sensacional doblete, rally además de campeonato.

La prueba arrancó con un fratricida mano a mano entre el Citroën C3Rally2 de Berdomás y el Skoda Fabia Rally2 de Alberto Meira. Los dos se repartieron el “scratch” en los cuatro primeros tramos, con una ventaja insignificante de 1,1 segundos después de más de 20 minutos y casi 33 kilómetros cronometrados. Pero ahí se terminó la historia. Meira ya no completó el quinto tramo y Berdomás se quedó sin oponente en la lucha por el triunfo en O Carballiño y sin necesidad de peaje para conquistar el cetro autonómico.

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A falta de dos tramos y después de firmar otros dos “scratch”, en el quinto y el séptimo, Berdomás liderada con más de dos minutos sobre Javier Ramos.

No levantó el pie del acelerador Daniel Berdomás, que repitió con el mejor tiempo en el penúltimo y el último tramo para seguir ampliando la ventaja al frente de la clasificación.

Berdomás, copilotado por Brais Mirón, logró la victoria con 1 hora 1 minuto 35 segundos 300 milésimas, con 2 minutos 33 segundos de ventaja sobre el equipo formado por Javier Ramos y Alejandro Moure, segundos con su Hyundai I20 Rally2, completando el podio la dupla formada por Daniel Montoto y José Antonio Zúñiga, terceros con el Skoda Fabia R5 a 2:49. El top-5 lo cerraron Jorge Pérez (Porsche 992 GT3 Cup), cuarto a 3:97 y Diego Félix (Peugeot 208 VTI R2), quinto a 3:52.