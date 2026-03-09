Daniel Berdomás gana el Rally do Cocido con el Citroën C3 Rally2

La trigésima edición del Rally do Cocido no defraudó. La prueba inaugural del Campeonato de Galicia de Rallys del 2026, organizada por la Escudería Lalín-Deza, ofreció un espectáculo de alta tensión en el que la fiabilidad mecánica y la gestión de los tiempos fueron tan determinantes como la velocidad pura.

En este escenario, la dupla formada por Daniel Berdomás y Brais Mirón, a bordo de su Citroën C3 Rally2, se alzó con un triunfo brillante que les sitúa como los primeros líderes del certamen autonómico.

La carrera, dividida en nueve tramos especiales, estuvo marcada por un ritmo frenético desde el inicio. Berdomás detuvo el crono final en 55 minutos y 4 segundos, una marca que refleja la superioridad mostrada en la segunda mitad de la jornada.

Sin embargo, la victoria tuvo un componente agridulce para los aficionados por el abandono de Alberto Meira y Avelino Martínez. Los de Skoda, que habían liderado la prueba con autoridad durante casi todo el día, vieron cómo la mecánica decía “basta” justo antes de afrontar el último tramo, dejando el camino libre al piloto coruñés.

Tras el inalcanzable Citroën de Berdomás, la marca Skoda monopolizó los puestos de honor. Alberto Otero y Jordan Vázquez, con un Fabia RS Rally2, firmaron una meritoria segunda posición a un minuto y ochos segundos del vencedor, tras saber sufrir en los tramos más técnicos de la comarca del Deza.

El cajón lo completaron Luis Vilariño y David Míguez, quienes con su Fabia R5 Evo demostraron que la veteranía es un grado, finalizando a 1:24 del liderato y a apenas 15 segundos de la medalla de plata.

La cuarta plaza fue para José Manuel Lamela y Unai Conde (Skoda Fabia R5), que se quedaron a las puertas del podio tras una lucha cerrada con Manuel José Souto y Pablo Gregorio. Estos últimos, en su estreno con el Hyundai i20 Rally2, firmaron una quinta posición esperanzadora que demuestra su rápida adaptación a la nueva montura.

La sexta posición recayó en Iago Caamaño y José Alberto Rodríguez. Su resultado es casi heroico, pues arrastraron una penalización de un minuto desde el primer tramo por problemas mecánicos en su Citroën C3 Rally2. Sin ese lastre, habrían peleado seriamente por el podio. Tras ellos, Antonio Pérez Orozco (7º) y el piloto local de Silleda, Javier Ramos (8º), completaron una zona noble de la tabla muy disputada y con vehículos de primer nivel.

No fue un camino de rosas para nadie. Además del abandono de Meira, la lista incluyó a nombres importantes como David González, víctima de una salida de carretera, o Antonio Fernández Valcárcel, obligado a retirarse por avería.

Sin tiempo para el descanso, la próxima carrera del regional ya pone la vista en el mes de abril, y más concretamente a mediados. La próxima cita será en Noia, donde Berdomás llegará como líder y el resto de participantes con ganas de revancha.