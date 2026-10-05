Miguel Gayoso, piloto ourensano: “Nunca nos planteamos ganar ya el primer año”

El calendario de los rallys empieza a tachar las fechas para el final de una temporada que tiene a Miguel Gayoso entre los destacados. El piloto ourensano se alzó con el título nacional de asfalto en la Clio Trophy y es también el virtual campeón del Gallego a dos pruebas del final. Su progresión es indiscutible y lo aseguran como una de las grande promesas de automovilismo ourensano y gallego.

Pregunta. Enhorabuena. Campeón con una prueba de adelanto.

Respuesta. La verdad es que al principio no lo planteábamos, veníamos de hacer solo un año en rallys en la Copa Dacia, que se nos dio bien, ganamos, pero al final éramos campeones gallegos y tampoco nos planteábamos subir de categoría y mucho menos ya ganar el primer año. Con la experiencia de otros pilotos me habían contado que casi se necesitaba un año o dos de adaptación a la Copa, pero desde el principio se nos dio bien. La primera carrera ya la ganamos en Galicia y salimos al Nacional y en la primera hicimos tercero, nos metimos ahí un poco en la lucha, continuamos trabajando, fuimos cada vez mejor y conseguimos llevarnos el Campeonato de España.

P. ¿Cuáles fueron las claves?

R. Por suerte los fallos que tuvimos, que algunos sí que hubo, fueron entrenando, en algún test. Al final en carrera nunca nos llegó a pasar nada, acabamos todos los rallys que puntuaban. Creo que esa fue un poco la clave, la regularidad, y también saber cuándo atacar y cuándo no. En el Nacional son mogollón de kilómetros cronometrados, son varios días corriendo, y que no te pase nada en ningún tramo, ningún pinchazo, ninguna salida de carretera y mantener la concentración todo ese tiempo es complicado, pero lo supimos gestionar bien. Me ayudó también que mi copiloto, Alaitz (Urkiola), ya tenía bastante experiencia en el Nacional y sabía cuándo podíamos correr, cuándo no, y en qué zonas teníamos que conservar un poco más.

P. ¿De todos los rallys, alguno en especial?

R. Siempre barro para casa. El Rías Baixas es el que teníamos aquí en Galicia, siempre me siento más cómodo porque al final todo el público es gallego y eso se nota, estar corriendo y que la gente te esté animando. Los tramos son más parecidos a lo que estoy acostumbrado. Siempre los rallys que son de aquí, de Galicia, pues se toman de una manera diferente.

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P. Tuvo que ser extraño lograr el título y no poder celebrarlo.

R. Sinceramente fue un poco raro, porque el rally no terminó de la mejor forma, tuvo que ser suspendido a falta de tres tramos por el fallecimiento de una copiloto. La verdad es que cuando hay momentos así no te quedan muchas ganas de celebrar. Es un título que al final llevó muchísimo trabajo y esfuerzo, una pena que acabe así.

P. Habrá que celebrar más el título en el Gallego.

R. En el Gallego quedan dos pruebas más y prácticamente lo tenemos ganado. Nos queda puntuar nada, dos o tres puntos más, es decir, nos vale casi cualquier posición en el siguiente rally (San Froilán), pero hay que acabarlo.

P. ¿Si es campeón vendría igual al Ribeira Sacra?

R. Sí, vamos a ir seguro. Iremos además para hacer un evento con la Diputación y con todo lo que me han apoyado todo este año. El Ribeira Sacra quieren que lo haga por el tema de publicidad y por todos los patrocinadores de aquí.

P. ¿Pensando ya en la temporada que viene? ¿Algo decidido?

R. No hay nada decidido todavía, muchas negociaciones y temas sobre la mesa, pero nada avanzando ni decidido. Si tuviera dinero ilimitado obviamente correría con un Rally2, empezar a aprender y formarme con un coche de la máxima categoría. Pero, son presupuestos súper elevados y requiere muchísimo tiempo de adaptación a ese coche. No se sabe aún qué vamos a hacer el año que viene. Hay también algún paso intermedio, que sería correr con algún Rally4. Pero, hay muchísimas posibilidades, va a ser todo sentarse en invierno a pensar un poco, negociar y ver qué sería lo mejor para nosotros y decidir.