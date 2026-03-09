Miguel Gayoso vence en Lalín con el Clio Rally5

El Rally do Cocido dejó patente el extraordinario estado de forma de los pilotos ourensanos, quienes se convirtieron en los grandes protagonistas de las copas de promoción al firmar una actuación impecable.

En la Renault Clio Trophy, la victoria fue para el tándem formado por Miguel Gayoso y Carlos Gutián. A los mandos de su Clio Rally 5, la dupla ourensana no solo dominó su categoría, logrando una ventaja de 23 segundos sobre Marcos Lorenzo y más de dos minutos sobre Álvaro Pérez, sino que además se impuso en el Top Ten de la categoría C.

Tras cruzar la meta, un satisfecho Gayoso analizaba la jornada y asegura que fue “un día complicado y largo. Empezamos con algún error que nos costó segundos, pero supimos recuperar y sumar kilómetros con el Rally 5. Es un campeonato largo y hay que seguir con cabeza, pero estamos contentos de estar en la pelea”.

Por otro lado, la Copa Dacia Sandero también tuvo acento ourensano gracias a Yeray González y Alberto Rodríguez. El joven piloto, becado por la Diputación de Ourense, tuvo un debut de temporada soñado al imponerse con claridad con su Dacia Sandero Stepway. La nota agridulce de la jornada la puso Daniel Gayoso, hermano de Miguel, quien en su debut junto a Manuel Alfonso finalizó en la sexta posición.