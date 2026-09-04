¿Sabe usted que la presentación del Rali da Água ayer en la Eurocidade Chaves-Verín terminó con una pequeña exhibición?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la exhibición en A Raia tras la presentación del Rali da Água
¿Sabe usted que la presentación del Rali da Água ayer en la Eurocidade Chaves-Verín terminó con una pequeña exhibición? ¿Que el edificio de esta institución transfronteriza se convirtió en un improvisado circuito? ¿Y que el tráfico a ambos lados de A Raia se detuvo un par de minutos para que rodara un Peugeot 208 r2?
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