¿Sabe usted que la presentación del Rali da Água ayer en la Eurocidade Chaves-Verín terminó con una pequeña exhibición? ¿Que el edificio de esta institución transfronteriza se convirtió en un improvisado circuito? ¿Y que el tráfico a ambos lados de A Raia se detuvo un par de minutos para que rodara un Peugeot 208 r2?