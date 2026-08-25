Vídeo | El mundo del motor se despide de Jesús López, Pijo: "Nunca pensé que sería lo último que grabaría de ti"

El fatídico accidente sufrido por el piloto ourensano Jesús López en la mañana del domingo durante la tercera pasada oficial en la Sudida a Taboadela ha sacudido profundamente al mundo del motor y especialmente al de la provincia de Ourense, donde Pijo, como se le conocía, era un piloto muy reconocido y apreciado. La salida de carretera de la barqueta que pilotaba terminó con la vida de este piloto de 48 años y que deja un hijo de un matrimonio del que hacía gala luciendo el nombre de su esposa y de las tiendas que regentaba en la publicidad del vehículo.

La dimensión de la pérdida se está reflejando también en las redes sociales, donde compañeros y profesionales vinculados al mundo del motor han querido despedirse de él compartiendo las últimas imágenes que pudieron grabar junto al piloto.

Una de las publicaciones más emotivas ha sido la de igr_drone, que acompañó sus últimos vídeos con unas palabras que resumen perfectamente lo que Pijo representaba. “Cada vez que aparecías en un tramo sabía que iba a haber espectáculo”, recuerda, destacando a un piloto que hacía que mereciese la pena “seguir apretando el dron hasta la siguiente curva” porque nunca se sabía con qué pasada podía sorprender.

La publicación, que supera ya las 130.000 visualizaciones y ronda las 3.500 interacciones, termina con una frase que resume el sentimiento de quienes compartieron carretera y carreras con él: “Gracias por todas las pasadas que nos dejaste grabadas para siempre. Sigue pisando a fondo allá donde estés, Pijo”.

También Moucho Racing quiso compartir su recuerdo a través de “el último vídeo y la última foto”. Lamentaba en su mensaje que no hubiesen pasado todavía ni un día desde aquellas imágenes cuando ya tocaba despedirse de él: "Y es que la vida tiene estas cosas, no han pasado aún ni 24 horas y hoy ya no estas con nosotros".

Este contenido ha tenido una gran acogida con más de 240.000 visitas, casi 4.000 "me gusta" y más de 80 comentarios que muestran el cariño que le tenía la gente a este piloto. “Hasta siempre... para nosotros fue un placer coincidir en el camino”, escribieron, antes de cerrar el mensaje con un último deseo para el piloto: “Pijo, donde estés no dejes de dar Gas”.

Una despedida acompañada por pilotos, mecánicos y aficionados

La familia del piloto era lucense y allí, en Chantada, será enterrado en este martes. Los restos mortales serán conducidos hasta la iglesia de Santa Uxía de Asma, la tierra natal de sus padres y abuelos. Allí se celebrará el funeral, desde la seis de la tarde, y seguidamente el entierro, en el cementerio parroquial.

Seguro que serán muchos los pilotos, directivos y aficionados al motor que acompañen a la familia, como ya hicieron el lunes en el tanatorio situado en Chantada. También los compañeros de la mecánica y de los talleres automovilísticos con los que compartía profesión y con los que quedaba habitualmente para comentar experiencias en restaurantes y cafeterías del Polígono y de Seixalbo, donde era muy apreciado.

Por otro lado, los dos aficionados heridos en el accidente se recuperan de sus lesiones. Aunque no se ha informado del alcance exacto de las lesiones, uno de ellos sufrió varias fracturas en una pierna, un brazo y varias costillas, pero no se teme por su vida. El otro, de menor consideración. El primero de ellos fue rescatado del accidente y de las llamas que envolvían al vehículo por el piloto Pablo Rey, cuya valentía impidió que la tragedia hubiese podido ser todavía mayor.