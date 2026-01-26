Cesta de Navidad para todos en Piñeiro, Maside

En el pueblo de Piñeiro, en el municipio de Maside, se encuentra la tienda de José Antonio Álvarez. A día de hoy, esta tienda de ultramarinos es de las pocas que permanecen abiertas en la comarca. En toda la parroquia de Piñeiro es la única existente y sirve, además de para realizar las compras cotidianas, como punto de encuentro para la gente de los pueblos cercanos.

Este sábado se reunían allí precisamente los cinco ganadores de la cesta de Navidad. Al no querer repartirla, tuvieron la idea de juntarse en la tienda y consumir los productos que contenía la cesta, invitando a todos los que iban entrando a lo largo de la mañana.

Uno de los clientes incidía en “o bo que é que estes negocios do rural sigan abertos”, ya que, además de crear actividad económica, cumplen una labor social al facilitar un espacio de reunión.

Por su parte, José Antonio, padre del actual propietario y fundador de la tienda, explicaba que “cando os pobos tiñan moita xente este si era un bo negocio, pero ágora costa moito saír adiante ó fin de cada mes”.