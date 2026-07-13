ALERTA INCENDIOS
Interrumpido el tren entre Ourense y Santiago
Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago
Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago | La Región

Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago

CAUSAS DESCONOCIDAS

Un incendio en la parroquia de Armeses obliga a cortar la circulación entre Ourense y Santiago por vía convencional. Una situación que se mantiene activa y los servicios de extinción trabajan para apagar las llamas

Un incendio obligó a cortar la circulación por tren convencional entre Ourense y Santiago creando afectaciones en el servicio. El incendio se originó pasadas las 13:30 horas y no afectó a la circulación de alta velocidad.

Las columnas de humo se llegaron a ver por Amoiro o Maside. Y la parroquia a Armeses fue el punto donde se originaron las llamas. Por el momento se encuentra activo y los servicios de extinción trabajando para controlarlo.

Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago
1/8 Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago | La Región
Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago
2/8 Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago | La Región
Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago
3/8 Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago | La Región
Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago
4/8 Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago | La Región
Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago
5/8 Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago | La Región
Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago
6/8 Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago | La Región
Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago
7/8 Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago | La Región
Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago
8/8 Galería | Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago | La Región

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats