EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
Hallan restos de “pallabarro” y semillas en Santa Mariña
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
La cuarta campaña de excavación del Castro de Santa Mariña, impulsada por el Concello de Maside con la colaboración económica de la Xunta, ha desvelado la existencia de estructuras de “pallabarro” destinadas al almacenamiento de semillas, además de postes de madera de más de un metro de longitud conservados casi íntegramente, que podría corresponder a la fase más antigua de ocupación del yacimiento.
El arqueólogo Andrés Rodríguez dirige la excavación realizada por el grupo Arqueolladas, en colaboración con Breogán Arqueoloxía, y explica que “atopamos cañas de madeira, sementes, postes case enteiros, e isto xeralmente non se conserva tan ben. Pensamos que é unha especie de eira, que tiña unha gran estrutura ou varias feitas en pallabarro para almacenar gran”. Los materiales recuperados se analizarán para profundizar en el conocimiento de esta fase de ocupación. “Despois do estudo poderemos saber qué cultivaban. A simple vista parecen sementes de cebada ou millo miúdo. Tamén se analizarán un trociño de carbón atopado e materiais cerámicos que nos falan da Idade do Ferro, o que sería a ocupación máis antiga do castro”, añade.
Además, se recuperaron una fíbula, utilizada para sujetar la ropa, una cadena de cuentas de bronce y pequeñas piezas de joyería que aportan información sobre la vida cotidiana y la indumentaria de los antiguos habitantes del castro. En campañas anteriores ya se había identificado un asentamiento fortificado de la Edad del Hierro y una necrópolis datada en torno al siglo IX después de Cristo, lo que confirma que el castro tuvo una ocupación que se prolongó durante aproximadamente 800 años.
En el interior del recinto amurallado, aparecieron estructuras circulares asociadas a cerámica castrexa de los siglos I y II antes de Cristo. Junto a ellas se localizaba un montículo artificial que hacía pensar en la existencia de construcciones pétreas. Las excavaciones permitieron descubrir tres estructuras cuadrangulares, muros de más de un metro de altura y senderos empedrados. Aunque en esta zona apenas aparecieron materiales, un carbón recuperado el pasado año permitió datar esta parte del yacimiento en el siglo VI después de Cristo, que según explicó Rodríguez, sería ya la última época de ocupación de Santa Mariña.
Rodríguez apunta que “este ano non imos ter grandes estructuras a consolidar ou para visualizar, pero si máis información de como se vivía en este xacemento”. Los trozos de barro tendrán que cubrirse para su conservación, por lo que este domingo 28 de junio se realizará una ruta cultural, que partirá a las 9,30 horas desde San Fiz hasta llegar a las 11,00 horas al yacimiento e incluirá una visita guiada y explicaciones de los hallazgos.
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