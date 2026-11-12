Maside estrena supermercado: droguería, apertura diaria y nueve empleos

El municipio de Maside cuenta con un nuevo punto de venta comercial tras la apertura de un supermercado franquiciado Claudio Express en la estación de servicio Dacón. El establecimiento está ubicado en el kilómetro 24 de la carretera N-541, en las inmediaciones del principal núcleo urbano de la localidad.

El local dispone de una sala de ventas de 70 metros cuadrados en la que se distribuyen cerca de 600 referencias de alimentación, droguería e higiene, con apertura diaria durante toda la semana. La tienda se integra dentro de un área de servicio que completa su oferta con suministro de carburante, reparto de gasóleo a domicilio, cafetería con terraza, boxes de aspirado y puente de lavado.

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La puesta en marcha de este negocio ha supuesto la creación de nueve puestos de trabajo directos. Al acto de inauguración acudieron Manuel Rodríguez, copropietario del Grupo Neramex y de la estación de servicio, junto a parte de la plantilla, así como varios responsables de la división de franquicias de Gadisa Retail: el delegado de área, Óscar Arias; el director de venta de franquicia, Miguel Freire; y el coordinador, Sergio Trujillo.

Con esta apertura, la enseña suma su primera incorporación en la provincia de Ourense en lo que va de 2026. En el conjunto de su red franquiciada, el grupo de distribución ha sumado 18 nuevos establecimientos este año hasta alcanzar los 265 puntos de venta operativos —repartidos entre 114 tiendas Claudio y 151 Claudio Express—, que emplean a más de un millar de trabajadores.