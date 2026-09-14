Maside despidió el San Vitorio con deporte solidario

Maside despidió las Festas do San Vitorio con una mañana dedicada al deporte y cargada de solidaridad. Adultos, niños y numerosas familias se dieron cita ayer para participar en la 18 Andaina, organizada por el Concello, que este año registró una elevada participación, con 245 inscritos. La actividad, que se celebró de forma paralela a la 19 Carreira Popular, permitió además recaudar 2.398 euros en total, que serán donados a la Asociación de Pais e Nais de Discapacitados Psíquicos da Comarca (Aspadisi).

La andaina dio comienzo a las 9,30 horas desde la Alameda. | Alan Pérez

La Andaina comenzó a las 9,30 horas en la Alameda y reunió a participantes de todas las edades, que afrontaron un recorrido de 13,5 kilómetros. La propuesta permitió disfrutar de una jornada de deporte al aire libre y recorrer diferentes puntos del término municipal de Maside, con un trazado que discurrió principalmente por caminos de tierra dentro del Paraxe Natural do Puzo do Lago, pasando por puntos como Reviñas y Negrelle, antes de regresar al núcleo urbano, combinando el ejercicio físico con la posibilidad de conocer y disfrutar el entorno desde otra perspectiva y compartir una mañana diferente en familia. Aunque era una actividad abierta a todos los públicos, también hubo espacio para la competición, con trofeos para los dos primeros clasificados, tanto en categoría masculina como femenina, además de regalos de cortesía de los colaboradores del evento para todos los participantes.

La elevada asistencia dejó buenas sensaciones entre la organización. “Estamos moi felices polo éxito desta edición. Despois de tantos anos creo que somos xa un clásico no panorama das andainas e das carreiras, así que é moi satisfactorio”, explicó Yolanda Rodríguez, educadora del Concello de Maside.

Entre los rostros de la jornada estaba el de Jacobo Mosquera, que años atrás formó parte de la organización de las primeras ediciones de la iniciativa y que esta vez acudió acompañado de su hijo, mientras su mujer participaba en la andaina. “Para min esta actividade ten un valor sentimental. O percorrido é espectacular, o ambiente é marabilloso e organízase con moito cariño, non me podo esquecer diso”, explicó.