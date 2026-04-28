Maside gestionará un tramo de la calle Ourense

El Concello de Maside asumirá la titularidad de un antiguo tramo de la carretera N-541, coincidente en la actualidad con la calle Ourense, tras la aprobación ayer por parte del Consello da Xunta del decreto que autoriza la transferencia.

Se trata de un segmento de vía de 152 metros de longitud, situado entre los puntos kilométricos 0 y 0+152 de la antigua carretera nacional, junto con su dominio público viario.

Esta transferencia se enmarca en la colaboración entre ambas administraciones tras la ejecución por parte de la Xunta de una senda peatonal en la calle Ourense y su conexión con la avenida 25 de Xullo, a fin de facilitar la movilidad peatonal y favorecer la seguridad viaria entre los concellos de Maside y O Carballiño.

Competencias

A partir de la formalización de la cesión, el Concello de Maside tendrá todas las competencias sobre este tramo, y asumirá su gestión, mantenimiento, conservación y explotación, lo que implica su integración plena en la red viaria municipal.

El procedimiento se realiza conforme a la Lei de Estradas de Galicia, que regula los cambios de titularidad de las vías autonómicas, provinciales y locales mediante decreto de la Xunta, a propuesta de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, previa coordinación entre las administraciones implicadas.

El alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, expresó su satisfacción por la aprobación de la autorización de la transferencia, aunque avanzó que solicitará una reunión previa a la firma para “valorar o estado das obras feitas na senda peonil antes do traspaso”.