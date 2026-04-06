Una mirada de inclusión en Maside

El pájaro Bubi (Bubela) emigró porque anhelaba cantar. Su canto no encontraba armonía en el lugar de donde provenía, así que partió hasta un sitio donde aprendió a expresarse con el corazón. Hasta allí también llegó el pájaro Kiwi, incapaz de percibir cualquier sonido. Entonces Bubi comprendió qué hacer y, con Kiwi, juntos, “signaron con alegría música e vibración”, porque una “mirada de inclusión” es “melodía da vida”.

El grupo gallego A Voz das Mouras narra la historia de estas dos aves en su canción “Bubi”, un himno a la integración. Su mensaje ha sido interpretado en lengua de signos por el CPI Terras de Maside, que reunió a varios alumnos de todos los cursos y a otros miembros del centro escolar para crear un vídeo con el que han ganado el Premio do Público del IX Concurso “Cantamos coas Mans”, de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg).

Coraima y Natalia Taboada después de conocer el resultado del concurso. | La Región

A raíz de la iniciativa, se ha comenzado a incorporar la lengua de signos en toda la comunidad educativa. Esta labor, sin embargo, ya había comenzado un año antes, cuando Natalia Taboada, logopeda y profesora de Audición y Lenguaje, llegó al colegio para atender las necesidades de Coraima, una niña de 3º de Primaria con discapacidad auditiva. Hace dos años, la alumna fue operada para tener implantes cocleares y necesitaba el apoyo de un profesional que le ayudara en su rehabilitación y la acompañara en su proceso de integración en las clases. Antes de eso, durante la etapa de Infantil, Coraima apenas se lograba entender con el resto de sus compañeros y se comunicaba mediante señas inventadas y aprendidas en casa.

El curso pasado, Taboada ya tenía sesiones individuales con Coraima para aprender la Lengua de Signos Española (LSE), aunque el tiempo de la alumna en el aula era menor que este año, en el que se ha logrado avanzar en su inclusión en clase junto al resto de sus compañeros, adaptando los materiales mediante el uso de recursos visuales y empleando el signado en cada una de las asignaturas. Para ello, el profesorado recibe una formación específica, y el grupo de referencia de Coraima también cuenta con una visita semanal de Ruth Lovera, especialista de la Faxpg, que dedica otra hora adicional de atención individualizada a la estudiante.

Aulas sin barreras

Al principio, solo los docentes que trabajaban directamente con Coraima recibían la formación, pero este año más miembros del profesorado de todos los niveles educativos se animaron a recibirla, y muchos estudiantes también se han mostrado interesados. Durante las visitas de la Faxpg es donde más se aprecia la implicación de los compañeros de Coraima por entenderla. Con Lovera realizan actividades en lengua de signos relacionadas con el tema que estén viendo en una asignatura determinada, en las que el alumnado permanece atento. Según Taboada, la implicación de tantos miembros del colegio en la iniciativa de inclusión, así como la gran participación en el vídeo de “Bubi”, refleja el interés del centro en promover una educación con atención a la diversidad, y de este modo reducir el riesgo de aislamiento social en casos como el de Coraima. Taboada afirma que se trata de “crear un entorno adaptado a las necesidades de todos”.