Activo un incendio en Melón que alcanza las 4 hectáreas

CONATO EN PORTOCAMBA

El incendio de Melón permanece activo tras calcinar cuatro hectáreas, mientras que los medios de extinción logran apagar un conato registrado en Portocamba (Castrelo do Val)

La Región
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Publicado: 15 ago 2026 - 21:12 Actualizado: 15 ago 2026 - 21:22
Dos brigadistas apagan un fuego que se declaró hace un año en un monte de la provincia.
Dos brigadistas apagan un fuego que se declaró hace un año en un monte de la provincia. | Óscar Pinal

Un incendio en Melón se mantiene activo desde la madrugada de este sábado, 15 de agosto, y ya ha afectado a 4 hectáreas. Por el momento están desplegados en el lugar del fuego 11 agentes, 21 brigadas, 15 motobombas, 2 palas, 2 técnicos, 3 helicópteros y 4 aviones.

Un conato en Portocamba

Además, en Portocamba, parroquia de Castrelo do Val, se dio un conato de incendio que afectó a una superficie de 0,03 hectáreas. Se mantuvo activo desde las 19:19 horas hasta las 19:38 horas de este sábado, y actualmente se encuentra apagado.

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