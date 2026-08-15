CONATO EN PORTOCAMBA
Activo un incendio en Melón que alcanza las 4 hectáreas
CONATO EN PORTOCAMBA
Un incendio en Melón se mantiene activo desde la madrugada de este sábado, 15 de agosto, y ya ha afectado a 4 hectáreas. Por el momento están desplegados en el lugar del fuego 11 agentes, 21 brigadas, 15 motobombas, 2 palas, 2 técnicos, 3 helicópteros y 4 aviones.
Además, en Portocamba, parroquia de Castrelo do Val, se dio un conato de incendio que afectó a una superficie de 0,03 hectáreas. Se mantuvo activo desde las 19:19 horas hasta las 19:38 horas de este sábado, y actualmente se encuentra apagado.
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